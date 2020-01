Jalón de orejas a morenistas

Jalón de orejas a morenistas

Nos dicen que desde arriba se recriminó a los diputados locales de Morena por no poner su granito de arena en la creación de la Universidad de la Salud que están impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que ayer, muy a regañadientes, se juntaron los legisladores, que por cierto siguen de la greña por la elección de su coordinador, y anunciaron que cederán 400 millones de pesos del presupuesto de 2020 del Congreso capitalino para que sean destinados a la nueva institución educativa. Sí, aunque no se les vio muy amigables, más bien como si estuvieran en un funeral, 21 congresistas ofrecieron una conferencia para dar lectura a un posicionamiento en el que explicaron que presentarán esta propuesta en los primeros días del periodo ordinario, que inicia en febrero. Una muestra endeble de unión, porque todo mundo en Donceles sabe que desde la salida de Ricardo Ruiz del cargo se acentuaron las divisiones entre los grupos de José Luis Rodríguez, Valentina Batres, Rigoberto Salgado y Guadalupe Chavira. Ahora sí que les jalaron la oreja.

No se ponen de acuerdo

En los últimos días quedó de manifiesto que no existe comunicación entre el jefe de la Policía, Omar García Harfuch, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, o por lo menos eso quedó evidenciado al abordar el tema del retiro de ambulantes en el Centro Histórico. Y es que mientras García Harfuch sentenció que habrá cero tolerancia para el comercio informal en el Perímetro “A” del CH, la señora Sheinbaum dijo que se trabaja con los líderes para llegar a un acuerdo para el reacomodo de sus agremiados. Lo cierto es que García Harfuch intentaba poner en marcha una estrategia como la que realizó en 2007 Marcelo Ebrard, cuando era jefe de Gobierno, y con la que logró levantar a los grandes dirigentes y sus ambulantes de las calles de dicho polígono; sin embargo, se ve a leguas que no tendrá oportunidad, pues la maniobra de Sheinbaum será la del diálogo, cosa que hasta el momento no ha funcionado y como ejemplo está que las vialidades, donde no tendría que haber comercio, están atestadas de toreros. Así las cosas.

El abandono de Taboada

Nos cuentan que los vecinos de Benito Juárez están muy molestos con su alcalde, Santiago Taboada, porque el güerito ni siquiera ha asomado la nariz en la trinchera en la que se ha convertido la ampliación del Metrobús 3. La molestia es porque no han tenido respaldo, ni si quiera una señal de apoyo o de aliento para la lucha que están emprendiendo en algunas colonias de la demarcación que dirige. Quienes lo conocen aseguran que el panista está actuando bajo intereses personales o de su grupo político, pues se le ha visto muy pegado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y muy cordial en sus eventos. Los opositores creen que Taboada no ha levantado ni un solo dedo para proteger a su amigo y comandante en jefe, Jorge Romero, quien sigue en el ojo del huracán por los temas inmobiliarios y de reconstrucción.



