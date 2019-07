Jannette Chao regresa dentro de una escena democratizada

Aunque durante algún tiempo continuó componiendo para otros artistas, la cantante, compositora y productora regiomontana Jannette Chao, decidió darse un respiro del medio artístico y disfrutar de la vida, para cargar energía que hoy proyecta en Cambio de Portada, un disco recopilación de temas que la popularizaron, relanzados entre abril y mayo.

“Quería hacer un comeback (regreso) y para eso necesitaba la opinión de mi público, el cual me ha apoyado por 19 años, así que mediante una encuesta por internet ellos eligieron los 12 temas. En función de eso me puse a hacer arreglos para las nuevas versiones”, explicó a Crónica.

El material es un álbum doble compuesto por 12 canciones, entre las que se encuentran éxitos como “Más callado que la H”, “Luna menguante”, “Porque dueles” y “Quédate conmigo”: “Antes teníamos que hacer discos completos y eso te limitaba un poco porque debías ser muy asertivo a la hora de seleccionar los temas, el productor o los arreglos musicales, pero ahora puedes ir probando cómo funciona con la gente lo que vas sacando y en función de eso diriges tu carrera hacia un lado y por otro lado, las redes sociales han democratizado todo porque ahora sí todos tienen la oportunidad real de poder difundir su música”, destacó.

La última presentación de ­Jannette Chao, fue arriba del escenario del Lunario del Auditorio Nacional en octubre de 2012, posterior a ésta, decidió tomarse dos o tres años sabáticos que en realidad se extendieron a poco más de 6, hasta que en diciembre del 2018, dio dos presentaciones en el Foro Lucerna del Teatro Millán para anunciar su regreso. Motivo por el cual ofrecerá un show gratuito hoy viernes 12 de julio en el metro Hidalgo de la Ciudad de México a las 17:00 horas.

Sin embargo, las presentaciones oficiales inician el 28 de septiembre en el Foro del Tejedor, otro más para octubre en el Bajo Circuito, para salir a Puebla, Guadalajara, entre otros estados de la república. No obstante, adelantó que estos conciertos preparan el terreno para un nuevo material inédito en el que se encuentra trabajando y que espera lanzar el próximo septiembre.