Javier Aguirre quiere quedarse en el Leganés

El cuadro dirigido por el timonel tricolor, que concluye su contrato el próximo 30 de junio, se encuentra en una situación complicada, ya que el Leganés tiene 23 unidades en el sitio 19, penúltimo de la tabla. Los otros equipos en lucha por no descender son el Espanyol de Barcelona, Mallorca, Celta de Vigo y Valladolid.

El técnico mexicano Javier Aguirre, que dirige al Leganés del futbol español, expresó su deseo de continuar en su cargo, aunque primero deberá mantener la categoría y evitar a toda costa el descenso una vez se reanude La Liga.

"Claro que me gustaría seguir. Me fui cinco años de España y lo extrañas. Estoy muy bien en el Leganés y aquí en Madrid también vive uno de mis tres hijos. Me compré una casa en Madrid hace más de 20 años y Leganés es un bonito club.", señaló a la radio española.

No obstante, “la pena es que cuando llegué teníamos un déficit muy grande de puntos y cuando estábamos agarrando el hilo se fue En-Nesyri, luego Braithwaite y al final se complicó un poquito, pero seguimos ahí".

El cuadro dirigido por el timonel tricolor, que concluye su contrato el próximo 30 de junio, se encuentra en una situación complicada, ya que el Leganés tiene 23 unidades en el sitio 19, penúltimo de la tabla. Los otros equipos en lucha por no descender son el Espanyol de Barcelona, Mallorca, Celta de Vigo y Valladolid.