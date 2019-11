Javier Aguirre rechaza hacer cuentas para salvar al Leganés

El estratega mexicano Javier Aguirre, técnico del Leganés del futbol español, afirmó que no hace cuentas para saber cuántos puntos debe hacer su equipo para lograr la salvación y argumentó que prefiere ir partido a partido, para salir del sótano de la clasificación en la Liga.

“No he hecho cuentas porque siempre me han salido mal. Noventa minutos mañana y vamos viendo. No puedes, no debes. Nunca salen las cuentas. Vamos noventa a noventa porque si no, metes más presión de la que ya hay. De tres en tres y a ver al final en mayo cuántos llegamos a tener”, expresó el entrenador.

En rueda de prensa antes del partido contra Real Sociedad en Anoeta, el Vasco Aguirre enfrentará al conjunto donostiarra en partido que marcará su regreso a la Liga de España, tras casi cinco años de ausencia, cuando dirigió al Espanyol de Barcelona.