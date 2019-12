Javier Jiménez Espriú

De vergüenza, la postura del secretario de Comunicaciones y Transportes, quien postergará el informe sobre la muerte, posible atentado o accidente de los Moreno Valle ocurrido en 2018. Prometió que, ahora sí, el dictamen final sobre el accidente quedará listo para el primer trimestre de 2020, incluso aseguró que no habrá ninguna duda de lo que pasó. Lo que sí tiene claro es que la hipótesis sobre un posible atentado queda descartada, alega que desde un principio se había dejado a un lado esa línea de investigación, lo que en lugar de aclarar el hecho deja más dudas sobre el fallecimiento de la exgobernadora y su esposo en Puebla, además que da pie a las suspicacias, pues no es creíble que a un año del accidente aéreo no haya resultados tangibles. ¿Alguna vez se sabrá la verdad?