Jeanine Áñez

La Presidenta interina de Bolivia se excedió al enviar a un buen número de elementos de inteligencia para vigilar y fotografiar como Big Brother la embajada de México en aquel país y a exministros que se refugian en ella. Una cosa es vigilancia y otra asediar, acosar. La medida es por demás exagerada y sin precedente; se traduce como una rabieta producto de la incapacidad y no como una estrategia gubernamental. Áñez parece no temer a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y quizá tampoco entiende que no puede comenzar con el pie izquierdo, eso si comienza, porque aún no hay elecciones y nada está definido.