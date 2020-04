Jefferson Farfán revienta por el recorte de su sueldo en el Lokomotiv

El club moscovita anunció el recorte salarial de su plantilla por emergencia sanitaria de la COVID-19, lo que no agradó al jugador peruano.

El peruano Jefferson Farfán, jugador del Lokomotiv de Moscú, lamentó el recorte salarial del 40% que la plantilla del club ruso aceptó mientras el futbol esté suspendido por la emergencia sanitaria de la COVID-19.

“Que jueguen con todo menos con mi dinero", manifestó Farfán en tono ácido”, desde su vivienda en Moscú.

El futbolista contó que se enteró de la reducción de su sueldo a través de una carta donde le informaban del "descuento del 40 %": "Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar", sostuvo el delantero peruano.

"Le quito hasta la camiseta al 'profe' (entrenador)", añadió Farfán, cuyo salario en el Lokomotiv de Moscú ronda el millón y medio de dólares al año.

El club moscovita anunció el recorte salarial de su plantilla mediante un comunicado de su capitán, el croata Vedran Corluka, quien explicó que los futbolistas tomaron la decisión en solidaridad con el resto de trabajadores de la entidad.

havh