Jerusalén, de Gonçalo M. Tavares

(Fragmento)

Capítulo I

Ernst y Mylia

1

Ernst Spengler estaba solo en su desván con la ventana ya abierta, listo para tirarse, cuando de pronto sonó el teléfono. Una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, Ernst contestó.

Mylia vivía en la primera planta del número 77 de la calle Moltke. Sentada en una silla incómoda, pensaba en las palabras fundamentales de su vida. Dolor, pensó, dolor era una palabra esencial.

La habían operado una vez, y luego otra, cuatro veces la habían operado. Y ahora esto. Aquel ruido en el centro del cuerpo, en el meollo. Estar enfermo era una forma de ejercitar la resistencia al dolor o la voluntad de acercarse a un dios cualquiera. Mylia murmuró:

—La iglesia está cerrada de noche.

Cuatro de la mañana del día 29 de mayo, y Mylia no logra dormir. El dolor constante que procede del estómago, o tal vez de más abajo, ¿de dónde viene exactamente este dolor tan ancho, que no pertenece a un solo punto? Quizá de la parte inferior del estómago, del vientre. Lo cierto es que eran las cuatro de la mañana y aún no había descansado ni un minuto. ¿Cerrar los ojos cuando se teme morir?

Se levantó. Mylia era una mujer delgada pero fuerte. No utilizaba los dedos para nimiedades (a menudo repetía esta frase: no utilizar los dedos para nimiedades). Se concentraba; sabía que le quedaban pocos años de vida. La enfermedad ha llegado; pasaremos unos años juntas, y luego ella se queda y yo parto. Pues bueno, había que concentrar la energía que existe en los días, o que existe en un cuerpo y se dirige a los días, concentrarla —la energía— como si fuera un rollo de carne, estar lista para actuar. Sin detenerse en nimiedades. Los dedos sólo deben tocar lo que es espeso, lo que es fundamental. Lo urgente debe coincidir con lo esencial, con lo que altera de arriba abajo. Como un golpe fuerte en el momento en que lo encajamos: todas las cosas del día más insignificante deben acercarse a ese momento en el que se encaja un golpe fuerte. Mylia se miraba en el espejo: Estoy viva y ya he dado un paso en falso. Estar enferma es haber dado un paso en falso, un paso diabólico, murmuró Mylia. Una enfermedad que altera de arriba abajo.

Pero aquel día, a las cuatro de la mañana, había decidido salir de casa. Por la noche, el dolor desciende sobre el cuerpo de un modo distinto. Como un concentrado químico, una sustancia que se desliza lentamente por una pendiente mínima que los ojos apenas logran distinguir. Entre el día y la noche la superficie no es plana. Una ligera pendiente.

Concentrado el dolor en esa zona ancha que no era un punto —entre el bajo estómago y el vientre—, Mylia salió a la calle en busca de una iglesia.

Sorprendido, un vagabundo dice que no lo sabe. ¿Una iglesia?, pregunta. Es de noche, dice el hombre, pueden asaltarla. No tendría que andar buscando una iglesia, sino a la policía para que la proteja. ¿Dónde va a estas horas? Yo mismo podría asaltarla, señora.

Mylia sonrió, se alejó. El dolor no la dejaba concentrarse en un diálogo.

No quiero a la policía, quiero una iglesia. ¿Sabe si están cerradas a estas horas?

Los pies distantes de los zapatos. Era evidente que los zapatos rasos, masculinos, que Mylia usaba obedecían al movimiento de sus pies. Los huesos y músculos tienen voluntad, el material del que están hechos los zapatos no. El material del que están hechos los zapatos está entrenado para obedecer, de eso no le cabía duda. Obedezcan, zapatos, murmuró Mylia con una perversión ingenua. ¡Qué claramente se separaban las sustancias desde el primer momento entre las que avanzaban con voluntad propia y las que esperaban con obediencia estática (y en eso se distinguían, como ciertos hombres)! Los zapatos eran la obediencia pura, la esclavitud mezquina, y en aquel momento le producían asco. Qué servilismo el de estos materiales hacia el hombre. Ningún perro es tan servil como estas sustancias.

No hay posibilidad de diálogo entre sustancias que nacen ya en campos opuestos, en campos no enemigos, que eso sería pensar en la posibilidad de combate, de acopio de energías, en la posibilidad de elevación del hombre que toma el arma para combatir; aquí, por el contrario, el alejamiento no se produce entre sustancias enemigas ni entre dos predadores que se disponen a combatir por un pequeño territorio; se trata sencillamente de la pasividad absoluta por un lado, y de una energía fuerte, que construye o destruye, pero que altera siempre por el otro. No somos algo que espera, murmura Mylia mientras avanza con paso fuerte hacia la iglesia.

—La iglesia está cerrada. ¿Sabe usted qué hora es? Casi las cinco de la mañana. Y no debería estar usted aquí. Por la noche esta zona es mala, es una zona peligrosa.

Mylia sintió ganas de reírse delante de aquel buen hombre. ¡Una zona mala, peligrosa! Que se lo digan a ella, que trae una enfermedad, una enfermedad que ya está dentro y que la matará en un año o dos, a lo sumo. A ella, que trae la muerte encerrada en un sitio del que ya no saldrá; lo que busca es precisamente el peligro, algo que la haga vibrar, que revele la existencia de una energía suplementaria en su interior. A punto ha estado de decirle al hombre, que sin duda trabaja en la iglesia en oficios menores: Si esta zona es peligrosa, no es una zona mala. Aquí se podrá construir.

Porque el peligro era una pregunta para la cual había que buscar una respuesta cuanto antes. Y lo que necesito yo es una buena pregunta, una pregunta exacta, que me obligue a encontrar una gran respuesta, aquello que le dé sentido. La enfermedad ya no es un lobo al que pueda asustar con algo más fuerte. No es posible asustar al lobo, ya no se separa de mí.

Mylia dijo:

—El peligro no me da miedo, sólo quería entrar en la iglesia, ahora.

—Son las cinco de la mañana. Todo el mundo está durmiendo. Esta zona es peligrosa. Debe volver a su casa. Por la mañana todos habremos descansado; entonces encontrará lo que busca. A estas horas no se encuentran buenos consejos. La gente está cansada.

Mylia permaneció unos instantes en silencio. Se retorció con un dolor extraño que sobresalía, lateralmente, del gran dolor constante que procedía del estómago. Este otro dolor venía de un punto situado más arriba.

—Perdone, me dio un dolor.

—Debería volver a casa. Es muy tarde.

Mylia recobró la compostura. Preguntó:

—¿Hay alguna iglesia que aún esté abierta?