Jesús, el que no vio nada

"¡Aquí en San Juan de los Lagos no ha pasado nada!", es lo que dijo Jesús Ubaldo Medina, quien se jacta de ser alcalde de ese municipio jalisciense y no se enteró que el gobierno estatal alfarista le estaban tomando su estación de policía debido a la sospecha, muy fuerte, de que sus elementos están aconchabados por el Cártel Nueva Generación. Si no se ha dado cuenta de lo que pasaba en su municipio a lo largo de meses y meses, ¿por qué alguien aspiraba que notara lo que ocurría en una mañana? ¡De veras, que es pedir demasiado! Es nuestro antihéroe de la jornada del lunes.