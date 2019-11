Jesús Guzmán presenta su irreverencia en Happy Hour

Jesús Guzmán ha incursionado a muy temprana edad en radio y televisión, así como también ha realizado adaptaciones musicales de Broadway en México, ha hecho doblajes para Pixar y desde hace poco más de ocho años, ha sido de los precursores del stand up en México.

“Desde muy pequeño empecé a consumir comedia, recuerdo que mi papá me ponía Charles Chaplin, La Pantera Rosa y lo disfrutaba. Descubrí el stand up cosa que no existía aquí en México o por lo menos no tenía ese nombre, dónde admire y tuve dos grandes referencias americanas con la cuáles me propuse algún día llegar a hacer algo como ellos, con el tiempo me metí a estudiar Comunicación y he estado en varias ámbitos de la misma área pero siempre todo encaminado a la comedia”, dijo el comediante en entrevista con Crónica.

Continuó “ya establecido el stand up como tal en México, decidí probar y me puse a escribir una rutina de cinco minutos con la cual tuve un recibimiento muy bueno por parte del público, cosa que ni la radio, la televisión ni la publicidad tienen esa respuesta tan inmediata y me encantó, y ya van a ser ocho o nueve años que estoy arriba de los escenarios haciendo comedia de stand up”.

Su show Happy Hour Standup Comedy está lleno de irreverencia, dónde Jesús Guzmán nos habla de su cero afición al fútbol como deporte nacional, de la odisea que significa el viajar por México, la mariguana medicinal y muchos temas que retomando de sus experiencias a lo largo de su vida, hará pasar un rato muy agradable para todos los gustos.

La presentación de este jueves en el Cientro39 ubicado en la colonia Condesa será especial, pues en paralelo a esta, Guzmán lleva presentándose más de siete años sábado tras sábado en Fat Crow de Polanco y considera haber una brecha entre los públicos de ambas locaciones la cual le dará un toque especial a Happy Hour.

La cita es este jueves 21 de noviembre en Avenida Nuevo León 139, colonia Condesa a las 21:30 horas, evento para mayores de edad con un costo de $250 pesos.