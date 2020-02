Jesús Ubaldo Medina y su policía aconchabada

"¡Aquí en San Juan de los Lagos no ha pasado nada!", es lo que dijo Jesusito, quien se jacta de ser alcalde de ese municipio jaliscience y no se enteró que el gobierno estatal alfarista le estaban tomando su estación de policía debido a la sospecha, muy fuerte, de que sus elementos están aconchavados por el Cártel Nueva Generación. Si no se ha dado cuenta de lo que pasaba en su municipio a lo largo de meses y meses, ¿por qué alguien aspiraba que notara lo que ocurría en una mañana? ¡De veras, que es pedir demasiado! Es nuestro antihéroe de la jornada del lunes.