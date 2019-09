JLo y Shakira amenizarán medio tiempo de super Bowl LIV

La cantante y bailarina estadounidense Jennifer Lopez, quien recién estrenó la película Hustlers anunció que compartirá escenario con la colombiana Shakira en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, el 2 de febrero de 2020.

JLo escribió “Vamos a encender el mundo”, frase que acompañó de una fotografía en la que aparecen las intérpretes de éxitos como Ojos así, La tortura, Loca y On the floor, Dance again y Let’s get loud.

Con el mensaje “¡No hay nada más grande que esto! ¡Estoy tan emocionada de subir a esa etapa #SuperBowlLIV #PepsiHalftime!, que publicó en su cuenta de Instagram fue como la cantante Shakira dio la noticia a sus fans.

De acuerdo con la revista Variety, la participación de dos artistas latinas se relaciona bien con la ciudad anfitriona del encuentro deportivo. Aunque Lopez es originaria del Bronx y Shakira de Barranquillla, Miami es ampliamente reconocida como la capital mundial del negocio de la música latina.

En el espectáculo de medio tiempo de otras ediciones del Super Bowl han desfilado agrupaciones y solistas, entre los que destacan Coldplay, Rolling Stones, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé, Justin Timberlake, Maroon Five, entre otras.

Entre las actuaciones más emblemáticas durante las ediciones del encuentro deportivo destaca la de Michael Jackson el 31 de enero de 1993 durante el partido que los Vaqueros de Dallas, disputaba contra los Bills de Buffalo. "El Rey del Pop" ofreció un show de 13 minutos y 25 segundos, durante el cual le cambió el sentido del medio tiempo del Super Bowl.

El 5 de febrero de 2012 Madonna, "La Reina del Pop" conquistó a la audiencia del Lucas Oil Stadium durante el medio tiempo del Super Bowl XLVI. La cantante se presentó en un escenario que lució una combinación de luces que proyectó distintas imágenes conforme avanzaba su actuación.

La edición XL del Super Bowl en 2006 fue engalanada en su medio tiempo por la banda de rock Rolling Stones al ofrecer una actuación de 20 minutos. Tuvo como escenario la imagen que los ha acompañado desde que su creación, una enorme lengua saliendo de la boca.

En el encuentro donde los Acereros de Pittsburgh y los Halcones Marinos de Seattle se disputaron la final, Mick Jagger, vocalista del grupo abrió el concierto con Start me Up.