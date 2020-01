Joan Chamorro llega a México para compartir toda una cosmovisión musical

El multi instrumentista y pedagogo, Joan Chamorro, vuelve a México para ofrecer su primer concierto en la capital del país, junto al saxofonista mexicano Gerry López, a propósito del taller que ofrecerá el próximo 16 de enero en la fundación Sebastián, el cual está destinado a educadores musicales.

El reconocido barcelonés es diestro en tocar el contrabajo, el saxo, el clarinete, la flauta y la corneta, además de dominar el canto y la dirección musical. Su amplia experiencia musical le ha permitido colaborar con varios artistas y proyectos de talla internacional como Manhattan Transfer, Stevie Wonder, Tete Montoliu, Perico Sambeat, Slide Hampton, Frank Foster, Gary Smulyan, Dick Oatts, Bebo Valdés, Ralf Lalama, Nicholas Payton, Frank Wess, Randy Brecker, John Mosca y Lew Tabakin.

Siendo fundador del Festival de Jazz de Sant Andreu, en 2006 decide crear una orquesta conformada por jóvenes talentos de entre 6 y 20 años de edad, llamada Sant Andreu Jazz Band, resultado de su labor pedagógica.

“Al menos en España, considero que no se le da la importancia debida a la asignatura musical en los institutos, y se aborda como algo residual porque se percibe como un pasatiempo o algo lúdico, que aunque lo es; desaprovechamos los beneficios que trae consigo la música y las artes en general”, señaló en entrevista con Crónica.

“Me parece que la formación musical es crucial desde antes de nacer, cuando la madre está embarazada, el niño o la niña ya pueden percibir los estímulos y en ese sentido la música funciona de manera positiva en el receptor. Por eso pienso que la educación musical no inicia cuando entras a clase, sino desde mucho antes, es parte del contexto en el que te desarrollas y el cerebro relaciona todo eso. Por un lado existe la relación matemática de cómo se compone la música y por otro lado influye en la parte emocional”, agregó.

“El punto que me parece más importante es cómo se hace esa entrada a la música, ¿se quiere profundizar a través de la teoría o la escucha? Más allá de que te dediques profesionalmente a ella, la música es un lenguaje que amplía y beneficia el desarrollo cognitivo del niño, facilitando incluso el aprendizaje de otras asignaturas”, destacó.

El proyecto educativo rápidamente comenzó a llamar la atención entre el gremio, haciéndose acreedor de varios galardones y nominaciones, destacando en la 17ª gala de los Premios Enderrock (2015) como Mejor DVD o documental musical por el Volúmen 1 del Jazzing 4, Mejor disco de jazz por Joan Chamorro Presenta La Magia De La Veu y Mejor nueva propuesta de jazz, de Rita Payés, llevándose el reconocimiento de las dos últimas categorías.

Asimismo la orquesta inspiró al cineasta Ramon Tort, para el rodaje de A Film About Kids and Music. Sant Andreu Jazz Band (2013), filme que acumula más de 14 premios en distintos certámenes internacionales.

Método Chamorro. Lo anterior es producto del Método Chamorro, creado e implementado desde hace 14 años: “No es una escuela al uso. La diferencia es que yo no le doy tanta importancia a la lectura o escritura musical en principio. Lo que intento desarrollar primordialmente es que se establezca una relación entre tu interior (percepción) y el exterior (reproducción), que tu instrumento sea una extensión de ti mismo y no como un objeto ajeno a ti, con el cual se crea una conexión que es permanente”, explicó.

“Intento también que aprendan a escuchar. Algo que me parece bastante incoherente en los sistemas que he conocido, es que no potencian que los alumnos escuchen música. Es un lenguaje que entra por los oídos, no a través de una codificación de signos como lo es la partitura, que aunque es importante, es un recurso que en su momento se aprenderá paralelamente, pero para mí es más importante que sientan la música para poder cantarla y tocarla, sin tener que pasar forzosamente por el papel: si yo oigo algo que me gusta, debo poder tener la habilidad de reproducirlo líricamente, lo cual incluye el desarrollo del oído, a través de la escucha y repetición, para que finalmente puedan reversionar ese trabajo añadiendo su propia esencia”, agregó.

Algunos destacados egresados de la banda que han conseguido posicionarse dentro de la escena de jazz internacional son Andrea Motis, Magali Datzira, Rita Payes yAlba Armengou.

Motivo por el cual, Joan Chamorro ofrecerá un taller en el que abordará los dos procesos que integran su método, buscando ante todo reflexionar sobre la importancia de la música para la formación individual y su utilidad en la vida práctica.

El evento se llevará a cabo en las inmediaciones de la fundación Sebastián, ubicada en Avenida Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, a las 11:00 horas, para más información sobre el registro para asistir al taller deben enviar un correo electrónico a swinghouseproductions@gmail.com

Más tarde, el compositor ofrecerá un concierto en el mismo venue a las 20:00 horas, acompañado por Gerry López.