Joaquín Cosío se integra al Escuadrón suicida

De forma inesperada y para sorpresa de muchos, el actor mexicano Joaquín Cosío, será parte del elenco de la película The Suicide Squad (Escuadrón Suicida). El mismo director de la película fue quien lo anunció.

A través de su cuenta en Twitter, el director James Gunn, compartió en una imagen todos los nombres del elenco de la nueva película.

Cosío de 57 años de edad, tiene un nombre consolidado en la industria del cine mexicano, con películas multigalardonadas, como La delgada línea amarilla, Pastorela, El Infierno y Matando Cabos.

Cabe destacar que su papel de El Cochiloco en El Infierno le hizo ganar un Ariel en el 2011 como mejor coactuación masculina. Por el mismo papel recibió una diosa de plata por parte de la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México.

Sin embargo, también ha participado en macroproducciones como Quantum of Solace y El Llanero Solitario.

Cosío integra un reparto plagado de estrellas como Margot Robbie, Viola Davis, John Cena, Idris Elba, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Sean Gunn y Peter Capaldi.

Luego de las buenas críticas que ha recibido la cinta The Joker, DC Cómics espera mantener la inercia y para ello apuestan a la secuela de Suicide Squad, largometraje que no obtuvo las ganancias ni las reseñas esperadas.