Joel probó cristal y su vida se hizo añicos

Joel, a sus 23 años, ya conoce el sabor de la frustración y de haber sentido por momentos que no merecía vivir. Desperdiciaba su existencia sumergido en un gran dolor, no menor al que paralelamente vivieron sus padres.

Dos años y una mala decisión le bastaron para echar por la borda su vida en esos momentos, pues hasta los 21 años Joel era un hombre trabajador. “Es lo que me gusta hacer, ganarme mi propio dinero”. Un día, al no poder seguir trabajando al ritmo habitual por un cansancio extremo, su error fue aceptar una sustancia que “mágicamente” lo impulsó a ser más productivo, sin saber que en ese momento sus sueños se esfumarían.

Joel comparte su testimonio de vida con Crónica, y revela que fue un primo suyo quien un día le dio lo que le daría el “levantón” que necesitaba para seguir trabajando. Ambos eran cargadores de la Central de Abasto, y Joel llevaba más de 12 horas continuas de trabajo descargando mango de los camiones que llegaban a las bodegas.

Sólo dos años transcurrieron a partir de ese momento para que la vida de este joven cambiara radicalmente: pasó de disfrutar la vida, de tener una novia y salir a pasear con ella, a sólo pensar en estar con sus amigos, irse al cotorreo “y los últimos meses, ya no pensaba en otra cosa que no fuera el consumo. Ya nada más iba a trabajar dos o tres días a la semana”.

“En la Central trabajaba más de 12 horas: desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche y el cuerpo ya no me respondía, y mi primo se dio cuenta y me dijo: ‘tú solamente métete esto’… y ahí va el Joel a hacerle caso. Me dijo, yo te la voy a picar y tú la inhalas y como a los cinco minutos sentí una energía muy fuerte y a la vez que estaba temblando, duré un día completo sin poder dormir y todavía al día siguiente no podía probar alimento, aunque yo sí quería comer, mi cuerpo no lo aceptaba”, esa fue la primera vez que probó el cristal.

SERVICIO DIRECTO A LA BODEGA. El efecto le gustó y la consumía cada que doblaba turno, “mi primo me dio el teléfono del driller, que me la traía hasta la bodega, ¡no, dije, pues eso está re bien!; me costaba 150 pesos la dosis y cuando yo necesitaba trabajar toda la noche “le marcaba al contacto y listo”. Con el tiempo, el consumo se fue incrementando: cuando veía que ya me estaba empedando, allí en la Central, me metía a un poco (cristal) y se me bajaba, yo pensaba que eso me convenía, porque no me emborrachaba y seguía al cien”.

La adicción fue en aumento y lo mismo consumía en el trabajo para rendir más, que cuando estaba con los amigos tomando cervezas, o en su casa para relajarse “hasta que ya me metía la sustancia todos los fines de semana comencé a darme cuenta que yo ya no rendía igual sin la sustancia, ya la necesitaba para todo. Ya sólo trabajaba dos o tres días y lo único que quería era seguir consumiendo, y comenzaba a sentirme harto de mi vida, porque ya nada más pensaba en la sustancia”.

Al año de iniciar el consumo, Joel se dio cuenta que su vida dio un giro de 180 grados, no se atrevió a pedir ayuda, aunque ya para entonces su mamá se había dado cuenta que algo estaba pasando con su hijo. “Yo quería estar bien conmigo mismo, ya había perdido a mi novia, prefería estar con mis amigos o tomando…. Comencé a perderlo todo, y hasta un año después pedí ayuda cuando estuve a punto de saltar de un puente… estaba drogado, pero yo creo que no tanto, porque me dio miedo aventarme; fue entonces cuando me di cuenta que necesitaba ayuda”.

EL GRAN CAMBIO. Ahora la vida de Joel comienza a pintar diferente, pocos días antes de concluir su tratamiento de 90 días de internamiento en la Unidad de Hospitalización de los Centros de Integración Juvenil, en la alcaldía de Iztapalapa, con orgullo cuenta “ya subí 10 kilos”, sonríe, al tiempo que habla de las enormes bondades de haber estado en esa unidad de los CIJ.

No sólo aprendió a entender con ayuda de los psicólogos “primero que nada, que alguien que se dice tu amigo no te ofrece drogas; los amigos no se hacen daño, un amigo está para quererte y cuidarte”.

Aunque el proceso no ha sido fácil, entendió también que su papá, quien desafortunadamente es cuadraplégico, no es su responsabilidad absoluta, ya que tiene otros dos hermanos con quienes puede compartir los cuidados.

“Y por ejemplo, ahorita que yo estoy internado, pues mi papá sigue con su vida. Sé que es difícil estar aquí, que quizá mis papás aunque ya no están juntos, tampoco están sufriendo por mí, y sé que todo esto es por un bien mayor y eso es: que yo esté bien, que logre salir adelante de esta adicción”.

TODO SU PATRIMONIO LO GASTÓ EN DROGA. Un día antes de ser internado, el pasado 5 de diciembre, Joel se dio cuenta que sólo le quedaban 100 pesos, de un total de 25 mil que tenía ahorrados para alguna emergencia y para comenzar a construir su casa. “Me lo acabé todo, de 500 en 500 pesos, todo se fue en la maldita droga, ahora tengo que comenzar de cero”.

Aunque pareciera mucho tiempo encerrado, las 24 horas del día siempre le fueron muy productivas. Durante el último mes, prácticamente es de preparación para que se vayan haciendo conscientes de que van a salir, y deberán enfrentar retos y tentaciones, y por ello, tienen salidas los fines de semana.

Joel reconoce que todo el día está lleno de actividades, terapias psicológicas, actividades deportivas, papiroflexia, mandalas, terapias con el psiquiatra y talleres que les ayuda a procesar por qué están ahí, las consecuencias del consumo y a pensar en un proyecto de vida, un nuevo estilo de vida lejos de la sustancia, incluso también tienen tiempo para lavar su ropa cada quien.

Autoestima es la palabra que ahora lo mantiene en pie, sabe que nunca más debe dejarse pisotear por nadie, alejarse de las malas influencias y darse una nueva oportunidad de vida. Hace tres meses, Joel no sabía nadar, hoy es uno de los que más se entusiasman cuando van a tomar su clase de natación dos veces a la semana en el deportivo Salvador Allende, que está a un costado de la unidad de hospitalización. Planea seguir su tratamiento en consulta externa, y a futuro formar una familia con Citlali, su novia, que no lo dejó solo en todo este proceso, lejos, asegura, de la sustancia.