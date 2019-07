Johnson en su primer día: Habrá Brexit; “no hay peros que valgan”

Boris Johnson tardó sólo unos minutos en demostrar lo que llegará a hacer como primer ministro de Reino Unido: sacar al país de la Unión Europea. “El brexit fue una decisión fundamental del pueblo británico y hay que respetarla, con o sin acuerdo. No hay peros que valgan” afirmó en su primer discurso tras suceder a Theresa May en el cargo.

Johnson no piensa prorrogar la fecha de salida de la UE, prevista para el 31 de octubre. “Los británicos ya han esperado demasiado”, argumentó.

Para ello, el nuevo mandatario británico se ha rodeado de un nuevo gobierno, formado en su mayoría por euroscépticos de la línea más dura. A esto hay que sumarle la batería de dimisiones tras su llegada, que alientan la división interna del Partido Conservador.