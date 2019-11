Jojo Rabbit cerrará Festival Internacional de Cine de Los Cabos

Luego de anunciar la visita de Robert De Niro para presentar El irlandés, el nuevo filme de Martin Scorsese, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos dio a conocer su programación para la octava edición, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, en la que destaca la presencia de filmes que se han robado cámaras en los festivales internacionales más prestigiosos del mundo.

Anunciaron que Jojo Rabbit será la que clausure el encuentro fílmico. Se trata de la nueva película de Taika Waititi (Thor: Ragnarok), que conquistó el Festival de Toronto; así como Marriage Story, la cinta de Netflix, también protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver y que será parte de la sección American Specials, junto a más propuestas interesantes que suenan para los Oscar como Judy, The Report y Waves.

En el marco de estas actividades, la actriz Yalitza Aparicio sostendrá una charla con la actriz chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta Una mujer fantástica, una conversación en la que hablarán sobre la urgencia de ser incluyentes dentro y fuera del cine.

En la programación destaca la sección World Highlights, espacio de estreno de películas de cuatro de los directores más relevantes del presente: Werner Herzog, con una pieza japonesa, Family Romance, LLC; Hirokazu Koreeda, con su primera incursión en el cine europeo, La Vérité; Roy Anderson, con su nueva colección de retablos poéticos, cómicos y melancólicos, About Endlessness; y Makoto Shinkai, heredero de Hayao Miyazaki, con Weathering With You. Además incluye una brillante ópera prima: ­Atlantics, de Mati Diop, directora francosenegalesa que sorprendió al mundo en Cannes.