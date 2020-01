Joker lidera nominaciones a los premios BAFTA; Rodrigo Prieto compite en Fotografía

"A lo que le llaman temporada de premios es una época emotiva. Pero lo importante es que la gente vea la película y sienta lo que realiza el artista. Es lo que se busca: transmitir cosas que nos mueven y que las vea el público”, dijo el cinefotógrafo Rodrigo Prieto en una entrevista durante la presentación de El irlandés en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en noviembre del 2019.

Este martes, el mexicano tuvo su momento más destacado en la mencionada temporada de premios al figurar como nominado en la categoría de Mejor Fotografía en los Premios BAFTA, que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y que son el equivalente a los Premios Oscar en Inglaterra, gracias a su trabajo en el más reciente filme del aclamado Martin Scorsese.

“¡Claro, si nos dan premios es más divertido todavía! No es un deporte donde está claro que si metes gol ganas, pues aquí no hay puntuaciones”, dijo en aquella entrevista; sin embargo, no la tendrá nada fácil, pues en la categoría aparecen otros trabajos célebres como el de Roger Deakins, de la cinta 1917; Lawrence Sher, de Joker; Phedon Papamichael de Contra lo imposible; y Jarin Blaschke, de El faro.

Para la entrega 73 de los galardones, la cinta que encabeza las aspiraciones es Joker (Guasón) del estadunidense Todd Phillips, con once postulaciones, donde resalta Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor (Joaquin Phoenix). Le siguen con diez nominaciones El irlandés, del italiano-estadunidense Martin Scorsese, y Había una vez en Hollywood, del estadunidense Quentin Tarantino.

Joker, basado en el supervillano de la editorial estadunidense DC Comics, compite en la categoría reina a la Mejor Película con 1917 (ganadora de los Globos de Oro), del británico Sam Mendes; El irlandés, Había una vez en Hollywood, y Parásitos, del surcoreano Bong Joon-ho. La misma quinteta de películas se medirá en Mejor Dirección.

Para la presea Mejor Película Británica participan 1917, Bait, de Mark Jenkin; For Sama, de Waad Al-Khateab y Edward Watts; Rocketman, de Dexter Fletcher; Sorry we missed you, de Ken Loach, y Los dos papas, de Fernando Meirelles.

En cuanto a Actriz Principal concursan Jessie Buckley (Wild rose, de Tom Harper), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach), Saoirse Ronan (Mujercitas, de Greta Gerwig), Charlize Theron (El escándalo, de Jay Roach), y Renée Zellweger (Judy, de Rupert Goold).

En Actor Principal también se encuentran Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Taron Egerton (Rocketman) y Jonathan Pryce (Los dos papas).

Tom Hanks (Un buen día en el vecindario, de Marielle Heller), Anthony Hopkins (Los dos papas), Al Pacino y Joe Pesci (El irlandés) y Brad Pitt (Había una vez en Hollywood) son de Actor de Reparto.

Para Actriz de Reparto se hallan Laura Dern (Historia de un matrimonio), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit, de Taika Waititi), Florence Pugh (Mujercitas), Margot Robbie (El escándalo), Margot Robbie (Había una vez en Hollywwod).

En Guion Adaptado competirán Steven Zaillian (El irlandés), Taika Waititi (­Jojo ­Rabbit), Todd Phillips y Scott Silver (Joker), Greta Gerwig (Mujercitas) y Anthony McCarten (Los dos papas).

Intervienen en Guion Original Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins y Katie Silberman (El escándalo), Rian Johnson (Entre navajas y secretos, de Rian Johnson), Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood) y Han Jin Won y Bong Joon-ho (Parásitos).

The farewell, de Lulu Wang; For Sama; Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar; Parásitos y Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma, conforman el área Mejor Película de Habla no Inglesa.

Mejor Documental lo integran American factory, de Steven Bognar y Julia Reichert; Apolo 11, de Todd Douglas Miller; Diego Maradona, de Asif Kapadia; For Sama y The great hack, de Karim Amer y Jehane Noujaim.

La ceremonia de entrega de los BAFTA se realizará el 2 de febrero, en el Royal Albert Hall de Londres. El encargado de conducir la noche será el actor Graham Norton.