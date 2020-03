Jorge Alcocer: México, sin base de datos sobre enfermedades de alta mortalidad

México carece de una base de datos confiable sobre la incidencia de enfermedades entre la población y de un sistema de información completa para determinar cuántas personas sufren determinados padecimientos, en especial aquellos con la más alta mortalidad, aseguró en charla con Crónica Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa).

“No hay un diagnóstico completo de las enfermedades en cuanto al número de casos que tenemos, quizá el que más se acerca es el de la diabetes, pero en otros casos no se conoce cuántos hay”.

El tema se derivó de cifras reveladas la semana pasada por la dependencia federal, las cuales plasmaron un descontrol en el manejo personal de las enfermedades con más muertes en el país. Por ejemplo, el 75 por ciento de los mexicanos propensos a un infarto cardiaco, principal causa de muerte a nivel nacional, ignora cuál es su mal de origen y vive sin control médico.

Del 100 por ciento de los casos de este tipo, sólo entre el 60 y el 65 por ciento son detectados; entre el 47 y 50 por ciento reciben atención y tratamiento médico y entre el 25 y 40 por ciento han logrado controlar la enfermedad de manera sostenida, conforme a los cálculos de la SS.

“Y sí, son sólo estimaciones”, reconoce el doctor Alcocer, considerado una eminencia en el ramo y quien ha sido Premio Nacional de Ciencias.

—Si no hay una base sólida, ¿cómo se calculan estos números?— se le pregunta.

—Tenemos que trabajar con dos acercamientos: uno es el comparativo con lo que sucede en otros países que sí tienen completas sus estadísticas, y el otro es un modelaje estadístico de expectativa, con eso se puede decir cuántos casos hay de una enfermedad: por ejemplo, de ahí se deduce que en el tema de la hipertensión si acaso un 20 por ciento de los casos planteados se conocen.

—¿No sabemos entonces cuántos hipertensos hay en México, cuántos diabéticos, cuántos enfermos de cáncer o cuántos sufren de colesterol o tienen los triglicéridos altos?

—No al cien por ciento, se tienen esas aproximaciones, apreciaciones, parámetros. Una vez que tenemos eso, nos concentramos en los que sí sabemos que tienen tal enfermedad y de este grupo de pacientes, conocemos quiénes están en tratamiento, pero aun así no se logra un resultado, un control. Regresemos al modelo de la hipertensión: el paciente sabe que es hipertenso, pero no tiene apego al seguimiento médico, no se le ha dado la adherencia al tratamiento, no sabe lo riesgoso que es una hipertensión en descontrol, pero ahí está, cuando le duele la cabeza toma el antihipertensivo, no cumple con el resto de las indicaciones, porque como todas las enfermedades no sólo son medicamentos, requieren de un cuidado amplio de la salud.

Según Alcocer, el primer reto y el más importante de la administración lopezobradorista “es saber cuál es la población con tal o cual enfermedad, es especial las clasificadas como peligrosas o las de mayor número de muertes en la República. No se ha podido lograr eso todavía, hay que enfatizarlo y colocarlo como un objetivo”.

Y, ya con una radiografía consistente y sólida, reducir la distancia entre el número de casos de una enfermedad y el número de enfermos controlados.

La meta al final del sexenio es subir el porcentaje de pacientes bajo control (en las enfermedades con mayor registro) de 25 a 85 o hasta un 95%.

“Hay que tener claro qué está originando las enfermedades, si son otros padecimientos de menor impacto o fallas orgánicas u otros problemas como los ligados a la obesidad, a la falta de ejercicio, a una vida sedentaria, al tabaquismo y demás. Si no se atiende el asunto de manera integral, no tendremos resultados. Un instrumento más es la optimización de los tratamientos con las mejores medicinas disponibles en el mercado”.

—¿Por qué la falta de un esquema informativo eficaz, por qué se llegó a tal nivel de descontrol de las enfermedades en el país?

—Se abandonó el sistema. Fue una suma de complejidades. Se logró avanzar en las enfermedades infecciosas, pero no en las enfermedades crónicas que ahora están diezmando la salud de los mexicanos, no se aplicó una medicina integral ni una política de prevención, y ahí es un enfoque que desde el primer día de nuestra gestión hemos estado y seguiremos privilegiando, la prevención.

—¿Cómo logrará este gobierno reducir la brecha?

—Atendiendo el abanico de factores que contribuyen a esta realidad. Ninguna de las enfermedades con mayor impacto en nuestro país se enfrentan sólo con pastillitas o tabletas. Ni la hipertensión, ni los problemas cardiacos, ni las dislipidemias (exceso de azúcar en la sangre, reflejada en colesterol o triglicéridos altos). La diabetes no sólo es insulina o tabletas, todas estas enfermedades requieren una estrategia integral, independientemente de si predomina un factor genético o no en la persona: hay que ver el control del peso, la alimentación, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, la promoción deportiva y hasta las condiciones de seguridad, de paz.

—¿Seguridad?

—Sí, también debemos coordinarnos con las instancias abocadas a este tema y apostar por mejorar el ambiente en las calles, lograr la tranquilidad personal, familiar y colectiva, porque la seguridad también influyen en esto. ¿Cómo? Ahí están los factores de estrés, de angustia, crisis emocionales. El tema de salud es muy complicado, pero se avanza con una orientación preventiva, mirando a las causas de fondo, profundas…

MORENA VA POR FONDO DE $25,000 MILLONES CONTRA CORONAVIRUS. Ante la aparición de algunos casos de coronavirus en México, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, propondrá a la Junta de Coordinación Política la creación de un fondo especial para la atención del Covid-19.

El fondo emergente para la prevención y atención de la emergencia sanitaria del coronavirus, explicó el legislador, alcanzaría 25 mil mdp y para ello se propondría presentar una modificación a la Ley de Ingresos y de esta forma el gobierno federal pueda acceder a los recursos. El también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que estos recursos estarían dirigidos a la prevención de contagios y la atención de algunos casos que se vayan registrando. De acuerdo con el morenista, el gobierno federal ha actuado de manera correcta en la atención de estos casos.

SSA CONFIRMA, EN CHIAPAS, EL QUINTO CASO. La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó el primer caso de Covid-19 en la entidad; se trata de una joven de 18 años de edad que estudiaba en Milán, Italia; con este suman cinco casos registrados en el país.

El titular de la dependencia estatal, José Manuel Cruz Castellanos, puntualizó que le fueron realizadas pruebas de laboratorio a esta persona, que arrojaron un resultado positivo. El funcionario estatal destacó que la mujer tomaba clases junto con otra estudiante que también dio positivo a la enfermedad en Torreón.

Detalló que la escuela a la que acudían estas jóvenes en el país europeo, tuvo que cerrar por el alto índice de contagios por lo que la hoy paciente regresó a Chiapas donde se le detectó el virus.

EN EL PAÍS EXISTEN 11 CASOS SOSPECHOSOS: LÓPEZ-GATELL. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que en los próximos 40 o 50 días en nuestro país solo se registrarán casos aislados de la nueva cepa de coronavirus.

Y, cuando se registren decenas de casos, dijo, se considerará que México ya pasó a la fase de transmisión comunitaria; precisó que hasta el momento existen 11 casos sospechosos en todo el país.

Informó además que el paciente cero —internado en el INER— no presenta síntomas y está listo para salir de hospitalización este lunes, después de realizarle una última prueba para confirmar que ya no es portador de la nueva cepa del coronavirus.

Señaló que el gobierno no ha presentado exceso de confianza ante el COVID-19, porque se han seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EN NUESTRO PAÍS

► Enfermedades del corazón (20.1%)

► Diabetes mellitus (15.2%)

► Tumores malignos (12%)

► Enfermedades del hígado (5.5%)

► Accidentes (5.2%)

Fuente: estadísticas de mortalidad del INEGI

Estimación de enfermos controlados por:

► Dislipidemias (25%)

► Diabetes (25%)

► Hipertensión (28%)

Fuente: proyecciones de la Secretaría de Salud