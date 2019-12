José Carlos Acosta

El sur no de le da muy bien al Movimiento de Regeneración Nacional capitalino. Vea si no, Tláhuac con una dupla delegado-alcalde bastante triste... y Xochimilco no se queda atrás. En el caso de esta última demarcación, instalaciones impresionantes para atender y albergar a niños y adolescentes en situación vulnerable han sido dejadas sin usuarios. Un trámite burocrático mal ejecutado del último delegado y la franca desidia del actual alcalde harán que el retraso con el que se abran estas instalaciones sume ocho meses. Sólo en Xochimilco...