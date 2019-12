José Hernández ayuda a estudiantes del CETYS en construcción de satélites

Después de salir de la NASA y fundar su propia empresa de asesoría en ingeniería aeroespacial, el astronauta de origen mexicano José Hernández, participa como profesor distinguido en el sistema CETYS Universidad para ayudar a que estudiantes de Tijuana, Ensenada y Mexicali, Baja California organicen equipos y trabajen en la construcción de satélites.

A lo largo de 2019 y 2020, José Hernández, junto con ingenieros provenientes de su empresa, Tierra Luna Enginerring LCC, y el grupo de estudiantes y académicos del CETYS, trabajarán en el desarrollo de cohetes de propulsión, así como en el diseño electrónico, mecánico y de software para dos satélites.

El diseño y realización de los satélites tiene el objetivo de realizar monitoreo de distintos materiales en la atmósfera, como humedad o calidad de aire, y tenemos como meta que se puedan desarrollar a la brevedad para realizar el lanzamiento en 2020.

En entrevista con Crónica el ingeniero, piloto y profesor dijo que, al igual que ocurrió durante la construcción de la Estación Espacial Internacional, donde colaboraron 16 países, en el proyecto que apoya en México se trabaja para que cada uno de los participantes sepa que su papel es “crítico” y que, por pequeño que sea encargo, hacerlo bien es indispensable para el éxito de la misión.

Pocos lo saben, pero antes de ser aceptado como miembro de la tripulación de una misión espacial Hernández fue rechazado once veces, por lo que sus enseñanzas van más allá de lo técnico, reúnen experiencias y abordajes mentales sobre cómo enfrentar los obstáculos y aprender a trabajar en equipo.

“Yo no manejo la palabra fracaso con los estudiantes. Les digo que si una cosa no sale como lo esperamos no necesariamente es porque no haya estado bien hecha pues puede ser que faltó considerar algún otro factor externo. En mi caso, antes de ser seleccionado como miembro de una tripulación fui rechazado once veces y no era porque no estuviera bien preparado sino por otros factores que originalmente no conocía o no había tomado en cuenta. Por ejemplo, en una de las misiones me di cuenta de que todos los seleccionados eran pilotos y yo era ingeniero pero no era piloto, entonces, dediqué tiempo y esfuerzo extra para ser piloto. Después, en otra selección vi que quienes eran elegidos sabían buceo y me certifiqué en buceo. Luego aprendí a trabajar con equipos rusos y finalmente conseguí mi objetivo. Es muy importante pensar que para alcanzar algunas metas no basta con hacer bien sólo lo que se pide, sino que hay que hacer algo extra, prepararse un poco más”, indicó el astronauta y actual Director General de la Empresa Tierra Luna Engineering.

Juventud y legado. En 2011 se creó el programa Cátedras Distinguidas PIMSA-CETYS Universidad para atraer a profesores de México y el mundo con una formación académica de excelencia, para elevar la calidad de sus programas académicos. La colaboración con el astronauta José Hernández y su compañía es parte de este esfuerzo.

Entre los académicos más sobresalientes que han participado en el Programa se encuentran: Alex de Noble, Director del Lavin Entrepreneurship Center de la Escuela de Negocios de San Diego State University; Jaime Alonso Gómez, Director de la Escuela de Negocios de la University of San Diego; Mariella Remund, Profesora invitada en Northwestern Polytechnical University, Xi´an, China; Dan Shunk, Profesor Emérito de Arizona State University; Jesús Lau, Investigador y Docente del Instituto de Ingeniería de la Universidad de Veracruz, entre muchos otros.

Al preguntar a José Hernández si hay lecciones sobre el trabajo en equipo que él haya adquirido en la NASA y que se puedan aplicar al trabajo con los jóvenes estudiantes de CETYS dice que sí, pues los proyectos de múltiples equipos no deben minimizar la tarea de ningún participante, aunque pueda parecer poco visible.

“La experiencia con la Estación Espacial Internacional, que es un proyecto donde trabajan 16 países me hizo entender que todos los proyectos participantes deben ser considerados como ‘críticos’ o de alta importancia. Ningún participante y ningún equipo debe ser minimizado pues es igualmente importante un equipo de propulsión que un sistema de protección para los equipos en el espacio. Así estamos trabajando con los jóvenes de CETYS en Tijuana, Ensenada y Mexicali, subrayando la importancia de que cada parte salga perfecta, para el éxito de la totalidad del proyecto”, indica Hernández.

Después de sus años de trabajo en la NASA, el astronauta dice que además de impulsar el fortalecimiento de la industria aerospacial con su empresa, siente un gran compromiso con dejar un legado a las generaciones más jóvenes y por eso quiere participar en más procesos de educación.

“Me encuentro trabajando de la mano con la institución, colaborando con profesores y estudiantes en el desarrollo de conocimiento teórico y práctico en cuanto a sistemas de propulsión para apoyar a la industria aeroespacial de la región, lo que convertirá a CETYS Universidad en una de las pocas universidades en formar a expertos en este campo en México”, concluyó José Hernández.