Joven enfermo mental mata a uno y hiere a dos cerca de París antes de ser abatido

Una persona murió y otras dos quedaron heridas ayer en un suburbio del sur de la capital francesa, París, en un ataque con cuchillo perpetrado por un joven de 22 años que aparentemente padecía problemas mentales. La policía mató al atacante cuando trataba de huir.

Medios franceses identificaron al joven como Nathan C., de 22 años, a quien indicaron que se le encontraron objetos vinculados a la religión entre sus efectos personales pero no había sido fichado previamente por radicalismo sino por delitos comunes.

Además, según fuentes cercanas a la investigación citadas por la cadena BFM TV, el atacante padecía problemas mentales, por lo que las autoridades galas no están investigando el ataque como un atentado terrorista.

El agresor acuchilló a varias personas en el parque de Altos de Bruyeres en Villejuif, al sur de París, poco antes de las 2 de la tarde, hora local, y posteriormente se dirigió hacia un centro comercial en L’Hay-les-Roses con la intención de continuar su ataque. Allí se desplazó la policía, que terminó matando al atacante.