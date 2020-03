Jovencitas en terror cotidiano: las asaltaban, ahora tratan de someterlas físicamente

Es el terror en La Joya, vivido por jovencitas que llegan a su escuela. En las proximidades de la salida a Cuernavaca, sobre Insurgentes y Calle Cantera, universitarias están viviendo lo que piensan es el proceso que desembocará en secuestros y violaciones en su comunidad.

En las calles vecinas al plantel imponen su ley delincuentes locales que, como pudo comprobar Crónica, controlan el lugar. Son ellos quienes han sometido a la comunidad a robos constantes, ya sea interceptándolos cuando van caminando o bien con cristalazos a los autos. Pero desde hace dos meses han pasado a la agresión física, jalonean a las chicas, intentan someterlas así. Son intentos de secuestro, aseguran ellas, que ven en este crescendo de la violencia el camino previo a casos que han conmovido al país (“la chica salió camino a su escuela y ya no fue vista más…”).

Luego de tres o cuatro casos previos que muestran esta nueva vocación de los maleantes locales a someter físicamente a las jóvenes estudiantes, uno de los últimos casos termina con la chica tirada en el suelo y gritando por ayuda a todo pulmón. Finalmente, el jueves pasado una jovencita termina picada en una mano con una navaja. Se resistió a los delincuentes cuando éstos la interceptaron a las 7 de la mañana, en el momento en que bajaba de su vehículo, el cual había estacionado en Calle Cantera. Terminó recibiendo primeros auxilios en su escuela para después ser trasladada en su ambulancia a un hospital.

Hay entre las estudiantes jóvenes furiosas con su escuela, el Instituto Profesional de Terapias y Humanidades (IPETH), pues piensan que sus autoridades están más preocupadas por ocultar el asunto que por resolverlo.

Este viernes una veintena de jóvenes decide bloquear Insurgentes para llamar la atención sobre esta situación, pero son retirados luego de hablar con policías y autoridades académicas.

Un enviado de Crónica pide hablar con estas últimas en la puerta del IPETH, pero no se le permite el acceso. Después marca a los teléfonos del plantel, pero se le indica que no hay quien pueda darle información.

Fuentes de la Alcaldía Tlalpan señalan que el primer acercamiento de la escuela para exponer esta problemática se dio hace unos días y que se comenzó a mandar policías, pero que necesita la colaboración de la escuela (en una mesa de coordinación) para que la acción policial sea efectiva, establecer horarios adecuados y alertas de emergencia.

Cuando se da el caso de la chica herida este jueves, la Alcaldía decide no esperar más a las autoridades del Instituto y prepara por su cuenta, de emergencia, un “sendero seguro” para las jovencitas del IPETH. Aún así, la policía requiere que la escuela le brinde la información que ha acopiado pues no se le ha notificado de los casos comentados en esta nota. Como no tiene antecedentes, hacer rondines y vigilancia o identificar plenamente a los responsables requiere de lo que escuela y alumnos saben.

La narración de las jovencitas sobre la situación que viven es alarmante, pero lo es más porque un enviado de Crónica a investigar los hechos comprobó en carne propia que estos delincuentes tienen efectivamente el control de las calles por las que transitan las estudiantes. Y, ciertamente, la intimidación que ejercen ya incluye el sometimiento físico. “¿Qué andas preguntando”, le dicen al enviado de Crónica al interceptarlo, primero uno, luego llega otro y finalmente tres lo rodean para decirle que allí no se pregunta nada y que debe acompañarlos para que ellos verifiquen quién es y qué quiere. Le ponen las manos en los hombros y lo jalonean hacia una de las esquinas que se forman en esas calles diagonales nacidas en Insurgentes. La presa se suelta y responde, al final podrá huir, temeroso, de una situación en la que una chica con 20 kilos menos hubiera tenido nulas oportunidades.

“Nos están escondiendo mucha información, sólo nos ven como otra matricula más y no se preocupan por nuestro bienestar como estudiantes”, comenta una de las alumnas del plantel luego del frustrado intento de bloquear Insurgentes. Ella y otras alumnas, sus compañeros también, aceptan narrar los hechos, quieren ayuda, pero piden el anonimato. Ahora es claro por qué.

El alumnado colocó a lo largo de la entrada principal de su plantel cartulinas con mensajes de indignación. “¿Cuántas colegiaturas vale mi vida?”, “Queremos vivir, no sobrevivir” “Soy estudiante, no quiero vivir con miedo”, son algunos de los mensajes.

“Nosotros tenemos que cuidarnos y salir en grupo para poder sentirnos seguros”, comentan y muestran una serie de medidas que han planteado realizar (salida en grupos, silbatos de alertamiento y el bloqueo de Insurgentes para llamar la atención sobre lo que pasa allí).

En esas calles, ya dominadas por los vándalos, parte de la rutina también es el acoso sexual de los miércoles. Un mercado se instala en la zona y los comerciantes incomodan a las chicas que ya se sienten inseguras de por sí. “Como si no fuera suficiente lidiar con los atracos, ahora tenemos que tolerar el acoso de esos señores”, dice una de las estudiante.

Inseguridad y acoso están allí, acumulándose y llegando a un punto en el que los delincuentes se están animando a más y más. En efecto, parece el preludio al horror que hemos atestiguado en otros casos, aquellos que han cimbrado a la sociedad mexicana porque se llegó tarde, cuando ya no hay manera de remediar el daño sufrido.