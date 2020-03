Jóvenes mexicanos demuestran el potencial de la energía solar

La edad no detuvo a cuatro estudiantes mexicanos para convertirse en los emprendedores más jóvenes de la energía solar en el país, al mismo tiempo que apoyan a comunidades de escasos recursos y protegen al medioambiente.



Convencidos de que son el futuro que llevará a México a explotar su potencial solar, Jorge Díaz, David Santiago, Carlos Sánchez y Lizeth Peña, a sus 19 años dirigen la empresa Liph Energy, con sede en Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León.



"México puede convertirse en una potencia energética en el mundo y me levanto todos los días para demostrar al mundo que realmente se puede", declaró a Efe Jorge Díaz, estudiante de comercio.



"Si nosotros tapizáramos de paneles solares el 5 % del estado de Nuevo León, le daríamos energía todo un año al país", asegura Carlos Sánchez, alumno de mecatrónica.



El obstáculo más grande al que se han enfrentado estos estudiantes del Tec Milenio es la falta de confianza de posibles clientes y proveedores, pero ello no les frenó para crear un proyecto que actualmente cuenta con más de 2.000 contratos.



"Nos han bautizado como los más jóvenes de la energía solar porque realmente somos las personas más jóvenes metidas en este negocio", aseguró Jorge.



A sus 17 años establecieron la marca y en cuanto cumplieron la mayoría de edad constituyeron una empresa enfocada en la industria, sector que utiliza el 30% de la energía del país, de la cual solo el 1% es renovable, explicó David Santiago, estudiante de mecatrónica.



"Producimos energía renovable y la vendemos a la industria. El año pasado instalamos más de 1.200 paneles solares, este año tenemos ya programados más de mil antes de mediados de junio", detalló Jorge.



Con cero pesos, pero muchas ganas de emprender, su primera clienta fue la madre de David, dueña de una tienda de abarrotes a quien convencieron en 2018 de invertir en la instalación de 13 paneles solares en su negocio.



"Ahorita ya le pusimos la nueva tecnología, la mejor tecnología que tenemos y mejoramos el sistema que tiene, como agradecimiento por haber confiado por nosotros por primera vez", comentó Jorge.



Agregó que la mayoría de sus clientes están en el sector industrial y se convierten en inversionistas de la empresa con el compromiso de proporcionarles la energía por los próximos 35 años.

