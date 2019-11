Juan Carlos Acosta

El alcalde de Xochimilco continúa sumando puntos negativos para su gestión. Ahora el funcionario de Morena prohíbe trabajar a una asociación civil que da refugio a niños y jóvenes que viven situación de riesgo. Para el alcalde es fácil decir que su antecesor autorizó un trámite incorrecto. Sean peras o manzanas, parece no existir interés alguno de las autoridades por ayudar a menores de edad que no tienen quién vele por sus derechos y seguridad. Pero no fuese algo del partido (ya saben de cual), porque eso sí sale rápido, ¿qué no?