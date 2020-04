Juan Solo y un nuevo aire con “No rompo tus fotos”

A pesar de la situación actual el show debe continuar. Artistas de todas las disciplinas ponen de a poco su granito de arena para hacer de la espera por mejores noticias algo más ameno. Juan Solo es ejemplo de ello, así es como prepara el lanzamiento de su nuevo sencillo, “No rompo tus fotos”, en conferencia de prensa, el cantante mexicano contó los pormenores detrás de esta, su nueva canción.

“La canción es más una balada romántica de desamor, vengo de dos sencillos más movidos y alegres. Habla sobre que, cuando el amor se termina, siempre hay una persona que olvida primero, y quiero dejar claro que yo no soy ese tipo de persona”, expresó el cantante en conferencia de prensa virtual.

“Para mí era importante tener una canción de este tipo para que la gente pudiera cantar en vivo y sé que en los conciertos que se vengan sonará increíble cantada por el público. Sé que les va a encantar”, agregó el intérprete.

Juan no es ajeno a la problemática que todos vivimos actualmente. Sabe que estar recluido en tu hogar puede ser una tarea complicada se sobrellevar después de tanto tiempo. Sin embargo, ve el día a día con buena cara y, por suerte, ha encontrado una pequeña luz que lo ilumina para hallar una mejor versión de él mismo.

“Creo que el reto más importante ha sido no perder la buena actitud. Hay momentos de preocupación por supuesto, pero algo que me ha caracterizado en mi carrera es que soy alguien echado para delante y que siempre busca proponer algo positivo”, mencionó el músico.

“Tengo la suerte de que hace siete meses me convertí en papá, a pesar de la situación, agradezco tener todo el tiempo del mundo para dedicarme a ser padre. A nivel musical es un momento donde siento que es mi deber darle a la gente lo que he creado durante estos meses, siento que la música es algo que nos puede levantar el ánimo, así como ayudarnos a salir adelante en estos días”, añadió.

Juan sabe que está en un momento de inflexión en su carrera. Ahora como parte de Universal y con dos sencillos sonando después de dos años de silencio, la carrera del cantante mexicano empieza a ganar un impulso bastante significativo. A pesar de la precaria situación actual, no se deja desmotivar por ello y quiere seguir haciendo ruido.

“Este lanzamiento estaba planeado desde hace varios meses, si algo ha cambiado de cuando era independiente a este momento es que los sencillos se planean con mucho tiempo de antelación. No es un tema de aprovechar ninguna situación, sino de que la fecha llegó en estos momentos, no lo quería posponer porque quiero agarrar velocidad y ritmo con mi música para que la gente me sienta cerca”, finalizó.

“No rompo tus fotos”, el nuevo sencillo de Juan Solo, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

ijsm