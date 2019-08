Juanito Ayala viene a México con su “música playera”

Juanito Ayala inicia su gira titulada Malamor 2019, en honor a su nuevo single que lleva el mismo nombre.

Luego de varios meses viviendo en California, el compositor y cantante chileno, presentó el pasado viernes 16 de agosto “Malamor”, single promocional de lo que será su nueva producción discográfica, que lo ayudó a regresar a los escenarios con presentaciones que empezará este 21 de agosto en el Foro del Tejedor de la Ciudad de México.

El nuevo single es un adelanto del nuevo disco del cantante chileno, quien hace una mezcla de música latinoamericana o, como él la nombra “música playera”, por su contagioso sonido, que combina ritmos de ska, reggae y rock, entre otros.

“Con mi música, que en realidad son ritmos latinoamericanos, no busco que me etiqueten en un solo género, me gusta tener toda esa música que suena en el fondo de toda la gente para que se pueda conectar con la idea de mi música”, aseguró el cantautor, en entrevista con Crónica.

“Malamor” es una canción con la que Juanito Ayala pretende que todo el que la escuche se dé cuenta de que tiene que romper con los malos amores para poder empezar nuevas aventuras.

“Mi intención es que todos se den cuenta que el mundo no termina con el fin de una relación, no me gusta la música que habla de que sin ti no vivo, eso es mentira; su tiempo pasó, tienes que conectarte con tu soledad y después conectarte con otra persona y avanzar”, concluyó.

Juanito Ayala comienza presentaciones esta noche en el Foro Tejedor; luego el 22, 23 y 24 de este mismo mes en Purísima del Rincón, en Apaseo El Grande y posteriormente en Santa Cruz de Juventino Rosas, estas últimas tres en Guanajuato, para después irse a los Estados Unidos, donde continuará su gira promocional.