Judicatura debe informar sobre sanciones en Poder Judicial: López Obrador

La falta de información puede ser la causa de que se piense que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no actúa con rectitud, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), como su órgano disciplinario, debería informar sobre sanciones a jueces, magistrados y ministros, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, dijo que no comparte la opinión de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien señaló que “la toga da apariencia de honorabilidad. En ocasiones, sólo es apariencia”, y dijo que en todas las instituciones hay buenos funcionarios y otros que “no están a la altura de las circunstancias”.

El mandatario federal indicó que no se puede generalizar, “no es a tabla rasa”, sin embargo ayudaría mucho que el CJF aportara más información sobre su papel, “porque la Judicatura es como el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, es el órgano encargado de vigilar el comportamiento de jueces, magistrados y ministros”.

Mencionó que durante mucho tiempo no se sancionaba a nadie, “el Poder Judicial era como el Castillo de la Pureza; entonces ¿para qué tener una institución como la Judicatura sin ninguna función?, al no ser que en ese poder no existieran anomalías, que también podría ser el caso”.

“La Judicatura debe de aplicarse más”, indicó al opinar que el Poder Judicial tiene que seguir renovándose como todos los Poderes, “pero que se haga con independencia, con autonomía” y si hay sanciones a sus integrantes “que se informe, es una recomendación respetuosa. Al final de cuentas lo que hace falta es que se informe más”.

La gente debe saber, abundó López Obrador, porque hay muchas cosas que se desconocen, (como) que al interior del Poder Judicial existe el Consejo de la Judicatura; sería bueno que se explicara y que éste tiene la función de cuidar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial.

El jefe del Ejecutivo dejó en claro que el Poder Judicial de la Federación no puede “y no debe” ser fiscalizado por otro Poder, más que por el Legislativo en los casos de juicios políticos, como los desafueros, por lo que si informa sobre sus actividades, “va a ayudar a la transparencia”.

