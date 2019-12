Juegos mecánicos violan norma reciente de Protección Civil en la Cuauhtémoc

Desde hace unas semanas entró en vigor la nueva norma técnica de instalación de juegos temporales (mecánicos) para la Ciudad de México (CDMX); no obstante, la feria que fue instalada en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc por la temporada decembrina continúa sin cumplir al 100 por ciento los puntos que integran la nueva disposición.

La nueva norma técnica estipula que no podrán existir puestos de comida que utilicen tanques de gas, anafres o comales cerca de cualquier juego mecánico; además de que cada juego deberá estar rodeado por una reja de por lo menos 1.20 m de altura para proteger de cualquier giro o movimiento del aparato mecánico.

Puntos principales que no son cumplidos por la mayoría de los propietarios de los 250 juegos que fueron colocados en el sitio con permiso de las autoridades de la alcaldía.

Además de ello, son pocos los juegos que tienen colocado en algún lugar visible letreros con información sobre el uso, accesibilidad y restricciones para los usuarios, tales como edad, peso, estatura y condiciones de salud, física y mental necesarias para acceder al juego mecánico.

Tampoco existen señalizaciones sobre las rutas de evacuación o puntos seguros donde la gente pueda colocarse en caso de algún siniestro y peor aún, en el suelo de varios puntos de la feria, están colocados largos y gruesos cables que atraviesan de extremo a extremo los pasillos, mismos que ni están asegurados ni sujetados con ningún tipo de material por lo que que pueden provocar que la gente sufra un accidente.

LA NORMA. El pasado 6 de diciembre fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la norma NT-SGIRPC-IJMT-005-2-2019 que está conformada por 27 lineamientos mínimos y obligatorios en materia de gestión integral de riesgos y protección civil que toda feria o instalación de juegos mecánicos temporales debe cumplir.

Entre los requerimientos que las ferias deberán acreditar se destaca: contar con rejas, extintores, letreros visibles de peso, estatura y condición de salud, y de rutas de evacuación en los juegos, así como mantener pasillos y zonas libres para el acceso de servicios de emergencia en las cuales no haya venta de comidas preparadas. Además las ferias deberán de tener una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros.

La supervisión y vigilancia del cumplimiento del contenido de dicho instrumento deberá ser facultad de la Alcaldías y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.