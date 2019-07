Juez de EU avala las nuevas medidas del gobierno contra los solicitantes de asilo

Un juez denegó este miércoles una demanda que pedía vetar los cambios anunciados por el gobierno de EU a la ley de asilo, entre ellos la imposibilidad de otorgar este beneficio a quienes no lo hubieran solicitado antes en un “tercer país seguro” y se les hubiera rechazado.

El juez Timothy J. Kelly, de la Corte del Distrito de Columbia, respondió así ante una querella presentada por las organizaciones Capital Area Immigrants’ Rights (CAIR) y el Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales (Raíces).

Kelly señaló en su fallo que “no hay justamente nada en el expediente que sugiera cuántos individuos, en su caso, entran en esa categoría”.

“Los demandantes no han demostrado la probabilidad de un daño irreparable por la norma requerida y se niega la moción de orden de restricción temporal”, agregó el juez, según el fallo reseñado por el diario The Washington Post.

Por otra parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó otra demanda el pasado 16 de julio contra las nuevas medidas sobre la política de asilo, el fallo de la cual se espera en la mayor brevedad.

El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, calificó el fallo de “ gran victoria” para los esfuerzos del presidente Donald Trump de “detener la crisis en nuestra frontera sur”.

GUATEMALA. La medida aprobada el pasado 15 de julio contemplaba el escenario de que Guatemala se convirtiera en ese “tercer país seguro”, pero este martes las negociaciones se rompieron a raíz de un fallo de la Corte Constitucional guatemalteca.