Juez de EU señala que separaciones de familias migrantes son discrecionales

Un juez federal estadounidense determinó que las separaciones de familias migrantes en la frontera con México se están realizando con discrecionalidad y toman en cuenta antecedentes criminales de alguno de los progenitores.



"Nos disponemos a evaluar los pasos que podemos dar a continuación, sin descartar" la posibilidad de una apelación, dijo este martes Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tras la decisión del magistrado Dana Sabraw, con sede en San Diego (EE.UU.).



En un escrito de 26 páginas y difundido la noche del lunes, Sabraw señaló que no hay evidencia de que el Gobierno federal haya retornado a la separación sistemática de familias migrantes en la frontera sur, y que por lo general ha ejercido "discrecionalidad".



La decisión de Sabraw supone un éxito para la Administración del presidente Donald Trump sobre este caso que se remonta a 2018 y durante el cual el magistrado había ordenado reunificar a las familias separadas.



La ACLU interpuso una demanda en una corte federal por la separación de familias inmigrantes, y que mereció que el juez ordenara que se paralice dicha política, conocida como "tolerancia cero", y proceda a reunir a las familias.



ACLU reclamó meses atrás que tras la decisión del juez el Gobierno federal separó a al menos un millar de familias indocumentadas en la frontera.



El Gobierno alegó que dichas separaciones se basaban en casos en los que uno de los dos progenitores tenían antecedentes criminales, una enfermedad infecciosas o dudas sobre la paternidad.



Sabraw estableció el lunes que las autoridades "en lo general ejercen su discreción para separar a las familias en la frontera de acuerdo con los derechos a la integridad familiar y las órdenes del tribunal".



El magistrado también ordenó que las dudas sobre parentesco entre padres e hijos se resuelvan antes de separar a las familias con pruebas de ADN que tomen 90 minutos.



Incidió en que las pruebas deben hacerse rápidamente, "dado el daño que sufren los padres y los niños cuando se separan".



Dijo que de las casi 1.000 familias separadas desde julio pasado, 46 habían sido separadas por dudas relacionadas con la paternidad, pero los funcionarios no había realizado pruebas de ADN antes de separarlas.



Sabraw también determinó en su escrito que las autoridades pueden separar tras esos análisis "con base en cualquier historial criminal".



Sobre esto, Gelernt destacó que para proceder a la separación de familias migrantes se debe determinar si el Gobierno se basa en antecedentes criminales o en faltas administrativas.



"El tribunal reafirmó firmemente que la Administración Trump enfrentará consecuencias si intenta separar a las familias basándose en una acusación de que el adulto no es el padre del niño", agregó.



Precisó que estudian "cómo garantizar que los niños no estén separados de sus padres debido a infracciones menores".



El juez Sabraw ordenó en junio de 2018 que el Gobierno federal reuniera a 2.800 niños indocumentados separados de sus padres bajo la política de "cero tolerancia" aplicada en la frontera.



Un mes después ordenó que se identificara a otros 1.500 menores que habían sido separados en un periodo anterior al de los 2.800 niños.