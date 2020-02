Juez libera a El Lunares, líder de la Unión…minutos después lo detiene la FGJ

Un juez halló errores en el informe policial de la captura, por lo que determinó liberar al jefe del grupo criminal; “No va a quedar libre”, asegura Ernestina Godoy; Sheinbaum pide a jueces no liberar a criminales por detalles en expedientes.

Los errores al elaborar el informe de la detención de Oscar Andrés, alias El Lunares, líder de la Unión de Tepito, permitieron que una juez ordenara la liberación inmediata del jefe de la organización criminal.

Sin embargo, justo cuando El Lunares salió del Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México —penal federal de máxima seguridad— , elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) lo recapturaron, por el delito de secuestro.

La madrugada de ayer, tras una audiencia que duró poco más de 12 horas, la Juez de Control del Centro Federal de Justicia del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel, ordenó liberar a Óscar Andrés Flores Ramírez luego de que su defensa demostró que no fue detenido como se indicó en el informe policial.

También resolvió dejar en libertad a Hugo Armando Flores Rosete y Érick Estrada Velázquez, detenidos junto con El Lunares en el estado de Hidalgo.

La defensa mostró un video en el que se ve que Flores Rosete fue detenido en su casa por parte de elementos de la Marina y no por policías de la Ciudad de México, como se asentó en el Informe Policial Homologado (IPH), que fue incorporado a la carpeta de investigación y que la Fiscalía presentó como prueba de su imputación.

La Jueza indicó que al haberse acreditado que Flores Rosete no fue detenido cuando manejaba una camioneta Mazda, acompañado de El Lunares y Estrada Velázquez, no existe certeza de lo declarado por los policías que firmaron el IPH, por lo que determinó no vincular a proceso a los detenidos y pidió su liberación inmediata.

Horas más tarde, aproximadamente a las 16:00 horas, El Lunares salía del Altiplano cuando fue interceptado por agentes de la Policía de Investigación de la FGJ, (armados y completamente cubiertos) quienes le leyeron sus derechos, pues sería procesado por otro delito.

Se trataba del cumplimiento de una orden de aprehensión contra Óscar Andrés por su probable responsable en el delito de privación ilegal de la libertad personal, en su modalidad de secuestro exprés agravado.

El Lunares intercambió unas palabras con el agente y se subió por su propia cuenta a una camioneta gris que le señalaron los Policías de Investigación, quienes los escoltaron en todo momento.

“Fue una recaptura sin uso de la fuerza ni afectación a terceros”, aseveró la FGJ; la dependencia local además informó que fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte para ser puesto a disposición del juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio que lo requirió.

Los agentes policiales custodiaron resguardo del traslado del detenido hacia los juzgados, donde se definiría su situación jurídica.

Al respecto la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los jueces para que no dejar en libertad a criminales por un detalle en un expediente, sobre todo, cuando se trate de líderes y miembros de la delincuencia organizada.

“De todas maneras ahí hay otras órdenes de aprensión que espero que en su momento se vayan a ejecutar, pero es un nuevo llamado al poder judicial que en estos casos, particularmente cuando haya temas de delincuencia organizada, pues sí debería de ver el contexto general y no solamente un detalle en algún expediente”, expresó.

Confió en que se puedan aplicar otras órdenes de aprehensión en contra de Óscar Andrés, El Lunares.

“Vamos a trabajar para que este grupo, como otros grupos delictivos, pues se erradiquen en la Ciudad de México y, sobre todo y lo más importante, disminuyan su nivel de violencia”, expresó.

También la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, aseveró que el jefe de la Unión de Tepito no regresará a las calles; “Estamos trabajando, no va a quedar libre”, dijo.

La funcionaria evitó dar mayores declaraciones, para no entorpecer el caso, pero comentó que en esta ocasión los resultados serían diferentes, pues Óscar Andrés cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

Fuentes de la FGJ revelaron que van tras agentes de la propia Fiscalía, así como de la SSC, que brindaban portección a El Lunares y que habrían sido señalados por Carlos Iván “N”, conocido como El Santero de La Unión, o El Niño Problema.