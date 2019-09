Jueza bloquea plan de Trump para detener indefinidamente a niños migrantes

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este viernes el plan del gobierno de Donald Trump para eliminar la restricción que limitaba a 20 días el tiempo que los menores migrantes indocumentados pueden estar detenidos en centros gubernamentales. En la práctica, el gobierno buscaba tenerlos detenidos indefinidamente, junto a sus familiares adultos.

La magistrada Dolly M. Gee tumbó de esta manera el plan, presentado en agosto, forzando a Trump a continuar respetando el conocido como Acuerdo de Flores, un decreto federal de 1997 que prohíbe arrestar a los menores indocumentados por más de 20 días en instalaciones que no hayan recibido una licencia estatal para poder tener a niños detenidos.

El plan del gobierno incluía la idea de dar todas las licencias necesarias, pero Gee criticó que estas nuevas regulaciones “fracasan en implementar y son inconsistentes con los términos más relevantes del Acuerdo de Flores”.

“Los defensores no pueden simplemente ignorar los dictados del decreto solo porque ya no estén de acuerdo con su planteamiento”, agregó Gee, que zanjó que “la defensa no puede simplemente imponer su voluntad promulgando regulaciones que violan los principios más básicos del decreto” de Flores.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS) ha defendido en el caso, que se inició en agosto, que el Acuerdo de Flores está “desfasado”, porque “originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años”.

Ahora se espera que el gobierno apele el fallo.

El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, reaccionó a la noticia asegurando que le “complace” que la justicia impida que Trump detenga “indefinidamente a familias en condiciones de prisión”.