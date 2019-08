Jugadores de la NFL pagan fianza de 50 mil dólares a indocumentado

El esquinero de los Pieles Rojas de Washington Josh Norman y Demario Davis, linebacker de los Santos de Nueva Orleans, ayudaron a pagar una fianza de 50 mil dólares para que el indocumentado José Bello obtuviera su libertad, tras 89 días en prisión, por recitar un poema en una reunión en el Condado de Kern, California.

De 21 años, Bello fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que en su poema criticó a los funcionarios de esa ciudad en mayo pasado, y como se dedica a la agricultura no contaba con los recursos para pagar su fianza, pero los jugadores de la NFL intervinieron.

“Si fue detenido por recitar un poema pacífico, entonces deberíamos preguntarnos: ¿Son nuestras palabras verdaderamente libres? Esto es Estados Unidos, donde la Primera Enmienda es la libertad de expresión, a menos que me haya perdido el memo en alguna parte”, expresó Davis en un comunicado emitido por la Unión Americana de Libertades Civiles.

Y añadió: “Hemos visto a ICE capturar a casi 700 personas en Misisipi y dejar a sus hijos sin padres, los hemos visto rechazar a los solicitantes de asilo que enfrentarán una muerte segura en sus países de origen. ¿Es esto América? Debemos decir que no, y debemos comenzar ayudando a los más vulnerables.”

Davis y Norman forman parte de “Players Coalition”, organización que lucha por la justicia social y ayuda a los indocumentados como Bello, quien también fue apoyado por The New York Immigrant Freedom Fund y el National Bail Fund Network para pagar la fianza.