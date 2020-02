Julieta Venegas engalanó el Teatro de la Ciudad

La cantautora Julieta Venegas, ofreció este fin de semana dos conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en una versión íntima en donde un piano, una guitarra acústica, un cuatro y su emblemático acordeón, acompañaron a la mexicana por un viaje sonoro de poco más de dos horas, con el que conmovió al público desde su arribo al escenario en el centro de la Ciudad de México.

“Ilusión”, “Amores Platónicos” y “Ya Conocerán” fueron las piezas que abrieron la noche. "Muchas gracias por estar aquí conmigo, para mí es muy importante encontrarnos en este lugar tan bonito, después de haber entrado en una crisis en mi vida que ya les contaré, ver este escenario lleno de pura gente bonita me llena de felicidad”, expresó la cantante.

Este par de presentaciones en el Teatro de La Ciudad, sirvieron para poder disfrutar de un repertorio único pues abarcó desde sus canciones antañas, así como las más emblemáticas y también para presentar canciones que vendrán en una próxima producción discográfica.

“A lo largo de mi carrera, siempre había estado acostumbrada a presentar canciones en vivo hasta que estuvieran grabadas y quiero presentarles algunas canciones nuevas está noche aquí sin que necesariamente hayan pasado por ese proceso, todavía muchas no tienen nombre, pero si alguien tiene una propuesta para alguna, mándenmela por las redes”, señaló la interprete para presentar “Formas”, canción que podremos escuchar en su próxima producción.

Venegas no perdió la oportunidad de hablar sobre uno de sus referentes musicales y que además es un ícono del rock latinoamericano: “Lo descubrí cuando era aún muy chica en un bar de la Ciudad de México, al fondo del lugar escuché una canción que hablaba de una metáfora de dinosaurios, que no tendrían que desaparecer, y me voló la cabeza, pregunté de quién se trataba y era el maravilloso Charly García, y está canción es de él. Que en lo personal me hace llorar por lo hermoso de la letra”, expresó.

Con “Canta, Canta, Canta” canción original de José Alfredo Jiménez, Julieta invitó a todos a corear y a disfrutar de canciones de despecho mismas, que señaló, disfrutar cantar en vivo. La noche transcurrió con temas como “Canciones de amor”, “Oleada”, y “Casa Abandonada”, llenando de alegría y melancolía el lugar.

“Esta noche tengo una sorpresa para ustedes, y estoy muy emocionada por presentar está canción interpretada de esta manera, él es de mis ídolos, un gran amigo y es casi como mi hermano. Reciban por favor a Emmanuel del Real de Café Tacvba”, presentación previa a interpretar juntos el tema “Despedida”.

“Quiero expresar está noche mi pensar, mi apoyo a la Marea Verde que está haciendo grandes esfuerzos para que las cosas sucedan, lo viví desde Argentina y se ha ido expandiendo hasta México, aún hay mucho por trabajar, unámonos todas y todos por medio del arte, disfrutemos de la lectura, la música, solo así podremos salir adelante”, compartió.

Asimismo, fue acompañada por Ensamble Al Aire, para interpretar “Andar Conmigo”. Otros temas como “Lento”, “Me Voy”, “Limón y Sal” y “De Mis Pasos”, tuvieron lugar durante la velada hasta que fue momento de despedirse, entonces el público se puso de pie ovacionándola durante más de un minuto. Y tras una breve pausa, la cantante volvió al escenario para finalmente tocar “Paloma Querida”, poniendo fin a una gran noche íntima.

havh