Julieta Venegas, más íntima que nunca en el Teatro de la Ciudad

“Me siento como en casa, no necesito de una banda para interpretar mis canciones”, expresó en conferencia, la cantante y compositora Julieta Venegas, quien busca una nueva forma de hacer música, con su voz, composiciones y sin ningún músico a su lado.

“Estoy experimentando una nueva etapa en mi carrera, he hecho muchas cosas fuera de lo común, pero ahora me quise meter en la parte de la instrumentación, y es un aprendizaje que le da otro sentido a las canciones. El piano es un sonido que te hace sentir en casa, y es parte de lo que ahora quiero reflejar”, comentó.

Venegas, habría tomado un descanso en la música desde su pasada producción Algo sucede, por lo que resaltó que el tiempo a veces es bueno para reencontrarse con uno mismo. Al estar alejada de los escenarios, se dio cuenta de la importancia que tiene el componer una canción y poder contar una historia.

La enamorada es el nombre que da vida a su nuevo álbum, mismo que surgió de un encuentro con la actuación que tuvo en Argentina, donde compuso y actuó en la puesta en escena del nombre que da vida a su nuevo disco, “son experiencias que uno vive, la actuación es otra forma de comunicar y expresar, claro que no puedo dejar a un lado la música”, contó.

La intérprete de “Eres para mí” y “Lento” se presentará el próximo 14 y 15 de febrero en el Teatro de la Ciudad, con un show lleno de nuevas composiciones, ya que se encuentra en búsqueda de una identidad más acogedora con su público.

“Necesitaba esa intimidad con la gente, y México es el lugar que me ha visto crecer y conectar de una manera especial, además de ser un regreso a mis raíces y lo que yo traía en mente desde el primer día que me subí a un escenario. Han pasado cosas grandes en mi carrera, pero creo que ahora no estoy lista para algo más grande, por eso; bienvenida la intimidad”, finalizó.