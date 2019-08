Julio Frenk: eliminar el Seguro Popular empujará a la gente al sector privado

Arquitecto del Seguro Popular, Julio Frenk exsecretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, alerta que la eventual desaparición de este programa que ha trascendido sexenios del PAN lo mismo que del PRI, a lo largo de 15 años, tendrá “consecuencias graves” para la salud de millones de mexicanos que no tienen acceso a seguridad social y lamenta que justo desde un gobierno que se dice de izquierda y antineoliberal “se empuje” a la privatización de los servicios de salud para miles de familias en México.

“Es una austeridad privatizadora, están recortando tanto los servicios públicos que la gente no tiene más remedio que irse al sector privado, es un resultado paradójico y muy triste que un gobierno de izquierda al hacer estas medidas de austeridad irreflexiva, está empujando a la gente hacia el sector privado, no es que sea la intención pero es la consecuencia, por eso es una paradoja dolorosa”, establece.

Lo que hemos visto —agrega— son recortes indiscriminados que están creando una crisis, ahora sí llevando a la privatización, de resultados neoliberales de un gobierno que dice aborrecer esos resultados.

“Justo las políticas neoliberales que quieren combatir, es lo que están fomentando, pues se obliga a la gente a acudir a médicos y hospitales privados”, recalcó.

En entrevista con Crónica, Frenk sostiene que el nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador está iniciando la evaluación del sector y el del Seguro Popular con un diagnóstico equivocado, lo que pone en riesgo la operación de todo el sistema de salud en México.

“No quiero dramatizar, pero sí creo que puede haber consecuencias graves si se toman algunas de las medidas que se están planteando. Es el momento de reflexionar no actuar con impulso o prejuicio ideológico, sino sobre evidencias sólidas”, asevera.

Reconoce que hay muchos rezagos y faltantes en el sector salud y en el Seguro Popular, pero con los “recortes de austeridad” se generó una crisis que no existía, a fin de crear las condiciones como excusa para buscar desaparecer este programa.

—¿No hay una crisis real entonces en el Sector Salud?

—No había crisis, había muchos problemas que había que resolver , muchos retos, porque hay una evolución hacia enfermedades más complejas (pero) , se está creando una crisis con lo de los recortes presupuestales. Se está creando la condición que se había dado como excusa para hacer esas medidas. (Desaparecer el Seguro Popular).

Frenk admitió que antes de esto “había muchos problemas” y había un gran espacio para que el nuevo gobierno cumpliera la expectativa que hay de mejorar las cosas, pero en cambio lo que hemos visto —acusó— son recortes indiscriminados que están creando ahora, una crisis, ahora sí llevando a la privatización, de resultados neoliberales de un gobierno que dice aborrecer esos resultados.

El creador del Seguro Popular se refirió a la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que impulsa Morena en la Cámara de Diputados, con la que se busca desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular.

“Estamos a unos cuantos meses de esta administración y ya con una iniciativa que tiene un diagnóstico equivocado, por lo tanto una prescripción muy peligrosa para los pacientes. Si se desmantela la estructura financiera que permitió crear el Fondo de protección contra gastos catastróficos, va a afectar a miles de niños y personas con enfermedades graves que dependen de ese fondo para cubrir sus tratamientos de cáncer, en cuidados intensivos, tratamiento de mama, cérvico uterino.

Por eso espero de un gobierno progresista que se cuide la salud y no se tomen medidas precipitadas para desmantelar instrumentos que se crearon con el consenso de todos los partidos, con un ejercicio muy cuidadoso y ahora simplemente porque alguien tiene una ocurrencia y por un criterio ideológico se quiere desmantelar lo que costó tanto trabajo construir. Me parece una irresponsabilidad de magnitud histórica”, dijo.

¿REZAGOS? Frenk admite que el Seguro Popular tiene limitaciones y rezagos en la cobertura de muchas enfermedades, pero consideró que antes de desmantelarlo se reflexione sobre los beneficios que también aporta a millones de mexicanos y sus familias y sobre todo se apueste a dotarlo de más recursos y presupuesto para que extienda su cobertura.

“Vamos a mejorarlo … ¿que no cubre todo?, pues adicionemos dinero para que lo haga, pero no hay que desmantelarlo sin una reflexión profunda de las consecuencia, porque eso puede causar estragos en las familias más pobres y más enfermas de México y eso no es una política de izquierda progresista como se dicen”, emplaza.

Aceptó que el Seguro Popular no es perfecto, pero consideró que la cuarta transformación tiene la oportunidad de hacer de éste un movimiento positivo que vea hacia el futuro, y no un movimiento que nos regrese a un pasado que ya conocemos.

“Cuando López Obrador dice que quiere un sistema como los países escandinavos, ninguno de esos países tiene todo centralizado, la gestión está descentralizada, ninguno de esos países deja sin protección financiera a la gente porque no tiene un trabajo asalariado”, reprocha.

Por ello, Frenk llamó al actual gobierno a la sensatez, a eliminar los epítetos y las cargas ideológicas para construir haciendo un diagnóstico bien preciso de aquello que no ha funcionado, corregirlo, castigar corrupción en esto del Seguro Popular, pero insistió en que la solución no es eliminar este programa.

“Sí, el Seguro Popular trajo más dinero para la salud y hubo casos de corrupción, pero hay que combatirlo, eso no es culpa del Seguro Popular sino de la falta de instrumentos de vigilancia”, estableció.