Juntitas Tour: Pandora y Yuri volvieron a cautivar el Auditorio Nacional

Juntitas Tour llegó al escenario del Auditorio Nacional por tercera ocasión a cargo de Pandora y Yuri, llenando de alegría y emoción el coloso de Reforma que logró agotar las entradas días anteriores.

El trío de intérpretes junto con la cantante jarocha, salieron al escenario para recibir al público de manera eufórica interpretando “¿Qué Te Pasa?”, posteriormente Pandora deleitaría a la audiencia con “No puedo dejar de pensar en ti”, “Con tu amor” –tema original de Juan Gabriel–, “Como una mariposa” y “Sólo él y yo”.

Con una trayectoria de más de 30 años, la noche estuvo plagada de varios éxitos, mismos que tanto Yuri como Pandora han logrado consolidar a través de sus voces, que al día de hoy lucen intactas.

Por su parte Yuri interpretó “Es ella más que yo”, “El espejo” y “Amiga mía”, quien entre canción y canción se daba oportunidad de relatar la historia que hay detrás de cada una con el carisma que la caracteriza, creando así un ambiente ameno e íntimo.

“Pareceré disco rayado, pero no importa, ustedes ya saben lo bonito y lo que representa que nosotras estemos hoy aquí, el esfuerzo de todos y cada uno de los que estamos arriba del escenario y de ustedes”, mencionó Mayte Lascuráin.

“Me emociona muchísimo cantar estás melodías junto con nuestra compañera y hermana Yuri, por todo lo bonito que representan para ella lejos de aquella época dónde la pasó mal y de ahora su acercamiento con Dios”, continuó para así dar paso a “Sin él” y “¿Quién eres tú?”, temas interpretados por las cuatro en formato acústico.

Joss Favela cantante y compositor de música regional, fue invitado a interpretar “Me vas extrañar”, tema que cuenta con su propia versión por parte del trío de cantantes. “Hay canciones que nos recuerdan a alguien o algún momento de nuestras vidas, esta canción en especial se la cantaba a alguien muy especial que en su momento lo fue, hoy después de casi 28 años puedo seguir cantándola para él”, expresó Fernanda Meade instantes antes de interpretar “Cosas que nunca te dije”.

En pleno apogeo del concierto, Pandora presentó un medley con canciones del Divo de Juárez, “El noa-noa”, “Yo no nací para armar” y “Hasta que te conocí” fueron parte del segmento.

“Hace 36 años éramos unas niñas con muchas ilusiones, sentadas en el piso de un cuarto soñando con cantar, hoy después de todos estos años, y al ver este hermoso lugar lleno de gente, si les pudiese decir algo a esas niñas solamente podría decirles que lo hemos logrado, muchas gracias”.

Con lágrimas en los ojos Isabel Lascuráin dedicaba ese mensaje para así cantar una de las canciones más esperadas de la noche: “Como te va mi amor” dejándose ver un Auditorio Nacional iluminado por las luces provenientes de los celulares de los asistentes, quienes se unieron al trío al unisonido.

Con “Maldita primavera”, “Ya no vives en mi” y “Detrás de mi ventana”, la jarocha encaminaría al final de la noche.

"En mi vida musical, desde los 11 años he tenido grandes maestras, a muchas les cuesta reconocerlo, pero a mí no, en especial está canción se la pedí prestada a esta cantante que la considero mi maestra por ser la gran intérprete de nuestro país”, dijo Yuri antes de cantar “Qué ganas de no verte nunca más”.

Entre los invitados en el público estuvieron la conductora Andrea Legarreta, Martha Carrillo, Sofía Villalobos, Jan, el comunicador Francisco Zea y Maribel Guardia.

Juntas en el escenario para el final, pusieron a bailar a todos los presentes con “Hombres al borde de un ataque”.

