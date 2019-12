Juntos por Amor a México: una celebración inolvidable

Juntos Por Amor a México, es el nombre de la gira que tres de las grandes voces que la música romántica en español, ha ostentado en los últimos cincuenta años; con pretexto del lanzamiento de Por Amor a México 2, donde el icónico grupo español Mocedades, le hace un homenaje a nuestro país a través de reversiones a sus grandes éxitos con un toque muy mexicano.

Jorge Muñiz, heredero de un legado musical indispensable para la cultura mexicana habló en conferencia de prensa sobre la importancia y el compromiso que esta nueva aventura significa para su carrera.

“Es siempre bonito reencontrarse con amigos, me siento muy contento de poder llevar nuestra música ha todo el publico alrededor del país que nos ha apoyado y demostrado su cariño durante tanto tiempo. Sabemos que es un reto muy grande el que tenemos por delante, pero con las grandes canciones de Mocedades y lo que podamos aportar Carlos y yo, será más que suficiente para hacer una noche ­inolvidable”, aseguró.

Carlos Cuevas, por su parte, un icono del bolero mexicano que ha encarnado en su voz algunos de los clásicos más grandes del género, también será parte de este cartel. En el que recalca el deseo de que se haga un espectáculo para toda la familia y que sea la música quien tenga el papel principal en cada concierto.

“Creo que la intención es revivir esas canciones que tienen un significado muy especial para todo el público, esos clásicos que han quedado enraizados en nuestra cultura. Hace 3 o 4 meses que tuve la oportunidad de grabar con Mocedades y no puedo estar más feliz de emprender este viaje”, destacó.

Por su parte, Rosa Rodríguez, parte de la histórica agrupación, que a través de múltiples clásicos en la radio consiguieron el cariño del publico latinoamericano a raudales, siendo nuestro país una de las plazas más asiduas y queridas por parte de los bilbaínos.

“Las palabras no son suficientes para explicar el cariño que le tenemos a México. En lo personal, yo crecí con muchísima música mexicana en casa, donde a veces sonaban Los Panchos o Vicente Fernández, por lo cual estamos muy influenciados por la música de aquí. México es como nuestra segunda casa, nos sentimos muy contentos de estar una vez más aquí”, señaló.

La gira Juntos por Amor a México pasará por varias ciudades importantes del país como Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro y Toluca. Visitando la Ciudad de México el próximo 11 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1 a las 20:30 horas.