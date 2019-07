Kabul, city in the wind: Mirada a la cotidianidad del terror bélico

Una de las virtudes más fascinantes del cine es cuando funciona como medio de comunicación o como puente espiritual. De este lado, un servidor sentado en una butaca del Teatro Ángela Peralta de la ciudad de San Miguel de Allende; del otro lado de la pantalla un niño grita a través de su mirada que vive con miedo de morir, en Kabul, capital y la ciudad más grande de Afganistán. Esa conexión se da en Kabul, city in the wind.

Este filme, financiado por los Paises Bajos, nos muestra el trabajo de Aboozar Amini, un afgano que salió de su país cuando Estados Unidos lo invadió. Desde su exilio, el realizador encuentra indignación porque el material periodístico y fílmico relacionado con la guerra no habla de la gente, sino de los soldados invasores, por lo que decide regresar a su tierra natal a filmar un documental que muestre la realidad en la que viven sus compatriotas.

El filme sigue dos historias principales. Desde la primera secuencia nos enfrentamos a una cámara que se acerca con sensibilidad y respeto a una sociedad que vive en un lugar sumido por el terror: Se trata de un policía de Kabul, que lleva a sus dos hijos pequeños a dar un paseo por los memoriales de amigos muertos por un atentado suicida.

Los niños son Afshin, de 12 años, y su hermano más chico, Benjamin, a quien no se le menciona la edad, viven con su familia en la ladera de las montañas Chil Dokhtaran, cerca de la primera parada del autobús urbano. Al crecer junto a una ciudad llena de bombas y sirenas, la violencia se ha convertido en parte de su inocencia, y el cementerio en su patio. Cuando su padre se va a otro país, la infancia termina.

Por otro lado se muestra también la historia de Abas, quien conduce su destrozado autobús a través del caos de Kabul, que sigue siendo regularmente blanco de ataques terroristas. El conductor trabaja sin miedo, aceptando la condición del lugar en el que vive; esconde su terror en algunos vicios, en mentiras que le permiten sobrevivir, antes de que en cualquier concentración de personas, un hombre pueda gritar alabanzas a Dios y estallar en una lluvia de metralla.

Kabul, city in the wind es un retrato crudo y modesto. La fotografía contrasta abismales panorámicas en las que los personajes se ven diminutos en medio de una ciudad gris, más cercana a un abismo; una fotografía con un manejo de la profundidad de campo como pocas. Mientras que en otras tomas, cuando el encuadre se limita a mostrar los rostros de los personajes centrales nos encontramos con miradas e historias que te muestran las secuelas de la guerra en su miedo. Jamás hay una escena de un soldado, pero el conflicto bélico se siente todo el tiempo, con mucho pesar.

Se trata de un documental en el que descubrimos una cotidianidad de terror, con niños jugando en los restos de tanques de guerra; con niños que se quedan con la responsabilidad de los padres de familia por una guerra que no es suya. Es una película bella, pero muy cruel.

Nothing Fancy: Diana Kennedy

Directora: Elizabeth Carroll (EU, 2019)

Otra de las grandes perlas fílmicas del Festival Internacional de Cine de Guanajuato es este documental que ofrece una mirada franca al mundo de la autora británica de libros de cocina y chef de 92 años: Diana Kennedy, considerada como la autoridad mundial en cocina mexicana. Pequeña de estatura y con un fuerte acento inglés, Diana es una crítica formidable de cualquiera que no esté de acuerdo con sus puntos de vista o (Dios no lo quiera) no recicle. Kennedy la hace fácil para la cineasta como un personaje fascinante desde el comienzo, sin embargo la cineasta logra mostrar en su bella cotidianidad, un mensaje conmovedor sobre el valor de la vida, desde el amor a la comida.

El despertar de las hormigas

Directora: Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica, 2019)

Una buena sorpresa aunque con ciertos momentos en los que le falta contundencia dramática a su protagonista. Isa es modista y vive con su familia en un pequeño pueblo de Costa Rica. Ella y sus dos hijas tienen un cabello largo y exuberante, del cual cuidan de manera exquisita. Alcides, el esposo de Isa quiere un tercer hijo: un niño. Isa, sin embargo, no quiere otro embarazo. Quiere enfocarse en el trabajo y ya tiene más que suficiente en su vida con dos. Hasta ahora, nunca ha cuestionado su papel dentro de la familia. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Alcides no parece estar escuchando y persiste con su deseo de tener un tercer hijo, se da cuenta de que algo debe cambiar.

Paper boats

Director: Yago Muñoz (México-EU, 2019)

Más relevante por su contexto y conexión con la actualidad migratoria que por su exquisitez narrativa, este filme tiene una bella fotografía con una historia que casi alcanza a conmover pero se queda sin fuerza al final para lograrlo. Cuenta la historia de un viudo cascarrabias que recibe una llamada de su hija, una inmigrante indocumentada en los Estados Unidos. Ella necesita desesperadamente su ayuda, no quiere perder a sus hijos en el sistema de adopción estatal de Nueva York. La unión entre abuelo y nietos busca hacernos recordar el valor de los vínculos de la familia y cómo la inocencia de los niños puede tocar los corazones más endurecidos.