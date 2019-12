Kamala Harris abandona la carrera demócrata tras quedarse sin dinero

Kamala Harris llegó a ser una estrella en esta larga precampaña electoral estadunidense, pero acabó desapareciendo en el firmamento como una estrella fugaz.

La esperanza de ver a una mujer en la Casa Blanca se reduce así al mínimo: Kirsten Gillibrand, que no alcanzó a ser estrella pero sí fue la más fugaz, mientras que de las cuatro que resisten: Eliza­beth Warren, Amy Klobuchar, Tulsi Gabbard y Marianne Williamson, sólo la primera, la predilecta del ala izquierdista del partido, es favorita.

EJERCICIO DE HONESTIDAD. Mi campaña a presidenta simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar. No soy una multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña”, señaló Kamala Harris, con inusual honestidad, en un mensaje en Twitter. No le falta razón. Uno de los últimos en llegar a la abarrotada carrera de aspirantes demócratas, Michael Bloomberg, posee una fortuna de 54 mil millones de dólares y en seis días de campaña se ha gastado 57 millones.

La exfiscal de California, cuyo momento de gloria fue durante el primer debate demócrata, en la que acorraló al entonces (y todavía) favorito, el exvicepresidente Joe Biden, habrá sacado su calculadora y la cifra no le sale, en un país donde sin dinero para financiar la campaña es imposible ganar. En octubre gastó 14.6 millones de dólares y apenas recaudó más de 10 millones para el rally de final de año, antes de que comiencen las primarias de Iowa, en febrero de 2020.

Casualidad o no, Kamala decidió el pasado jueves pasar el Día de Acción de Gracias en Iowa, cuya notoriedad es que quien gana en ese estado se pone automáticamente entre los favoritos. Pero, si las cuentas de campaña no le salen, mucho menos los porcentajes de las encuestas. La media de encuestas de RealClearPolitics es demoledora: Kamala Harris obtiene un apoyo en los caucus de Iowa tan mediocre (3.3%) como apoyo a nivel nacional (3.4%), mientras observa impotente cómo un candidato que comenzó por detrás de ella, Peter Buttigieg, es favorito a ganar ese estado-talismán.

“LO VERÉ EN SU JUICIO”. Kamala no quiso despedirse sin un último dardo contra el presidente Donald Trump, quien se apresuró a mofarse de ella, como ha hecho el republicano con cada aspirante demócrata que ha tirado la toalla.

Al “te extrañaremos Kamala” que tuiteó con sorna, la senadora le respondió con éste: “No se preocupe, presidente, lo veré en su juicio (de impeachment)”.