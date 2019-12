Kamala Harris abandona la precandidatura demócrata

La demócrata Kamala Harris anunció este martes su renuncia a una posible candidatura en las elecciones de 2020 por la presidencia de Estados Unidos.

Harris fue una de las favoritas al inicio de las internas del partido Demócrata, pero renunció después de no lograr levantar su campaña, informó el medio digital Político.

Su renuncia fue comunicada en su cuenta de Twitter personal, en la que agradeció y se disculpó por su decisión de abandonar el proceso electoral.

La candidata era una de las pocas que conseguían entrar a los debates presidenciales, por el hecho de contar con un buen número de afiliados y donadores y se encontraba en sexto lugar de las preferencias, aunque en las últimas encuestas apenas llegaba al dos por ciento de la aprobación.

La llegada del empresario Michael Bloomberg y el repunte de Pete Buttigieg, así como su falta de conexión con el público demócrata mientras avanzaba la campaña, desplazó a Harris de las encuestas.

A pesar de la colecta de recursos que logró, la candidata alegó que su campaña no contaba con el capital necesario para poder sacarla adelante, informó The New York Times.

Esta falta de recursos la obligó a dejar de pagar comerciales, que la fue alejando poco a poco de otros candidatos con mejor recolección o con dinero propio.

Steve Bullock y Joe Sestak también decidieron dejar la carrera esta semana, lo que comienza a depurar la lista que aglutinó a 18 precandidatos para la presidencia por parte del Partido Demócrata.

Harris anunció su candidatura en enero del 2019 con un arranque muy favorable, su primera aparición en Oklahoma, su ciudad natal, reunió a más personas de lo que logró el lanzamiento de la primera campaña de Barack Obama, por lo que las cámaras voltearon a la candidata, informó la cobertura del diario The Guardian.

Kamala Harris ya había hecho historia al convertirse en la segunda afroamericana en llegar al senado de Estados Unidos en enero del 2017.

