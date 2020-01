Karla Holt y Domino Saints preparan presentación para el Super Bowl Live

La cantante mexicana ­Karla Holt ofrecerá una presentación en directo junto al dúo puertorriqueño Domino Saints durante el Super Bowl Live que se realizará el próximo 1 de febrero, previo al máximo evento de fútbol americano que se llevará a cabo en Miami, Florida.

“Nosotros estuvimos, gracias a Dios, representando a Puerto Rico el año pasado en el festival de Viña del Mar con la canción ‘Mi orgullo’, y estando allá conocimos a un amigo en común que nos presentó a Karla. Mientras nosotros estábamos en Miami, Karla se encontraba en México, y a través de una llamada por FaceTime hablamos de nuestra música y de lo que nos gustaba”, narró a Crónica, David Leal, integrante de Domino Saints.

“Particularmente, me gusta mucho la propuesta de ella, la realidad de quien es y esa vibra de trasparencia, con la que nos identificamos y que también mostramos en nuestra música, estamos en pro de ser muy reales. Así que decidimos hacer una canción por teléfono, yo saqué la guitarra y salió ‘Me enamoré’, literalmente por FaceTime (risas)”, agregó.

El tema sigue por “una línea de reguetón urbana-latina pero con la tendencia de un sonido global”, y fue en el transcurso de cinco días que se llevó a cabo su creación y grabación de la mano del productor Vinny Venditto, dos veces ganador del Grammy con Eminem, y de un Latin Grammy con Don Omar, quien también ha trabajado con artistas de la talla de Nikki Minaj y Farruko.

“Fue la primera vez que salí de México para grabar. Con los dos primeros sencillos todo salió muy bien afortunadamente. Llevo relativamente poco de haber empezado, el 3 de mayo (2019) fue el lanzamiento de mi primer sencillo (“Que quede claro”). Esto se dio muy rápido, siempre quise hacer colaboraciones, la cuestión de la vibra con otro artista era algo súper importante para mí y no se dio solo con ellos sino con el equipo entero”, expresó Karla Holt.

Al tema le anteceden los sencillos “Que quede claro” y “Tentación”. Sin embargo, fue con “Me enamoré” que se le brindó la oportunidad de trabajar con personalidades de talla internacional como Jorge Arroyo, quien ha dirigido videos de artistas como Flo Rida y Osmani Garcia para el tema “Tu si bailas”, así como “Bandolera” de Kartel Montana, Kevin Roldan y Lenny Tavarez.

“Siempre fui ‘popera’ (del género pop), pero a propósito del auge que tiene la música urbana actualmente, para mí fue súper cool poder explorar el género y explotarlo con ellos que traen todo el flow. Al final resultó bastante bien la fusión porque de cierta forma tampoco se salió tanto de la línea que yo traía”, aseguró Holt.

No obstante, para ‎Giselle Gigi Ojeda y David Leal, también se convirtió en la oportunidad de venir como Domino Saints por primera vez a México, siendo un proyecto que realiza diversas fusiones con música africana y otros ritmos del caribe.“Pienso que el problema que ha habido siempre dentro de la industria latina es que quieren encajonar a los artistas dentro de un mismo género, es decir, si hoy quiero hacer urbano pero mañana se me ocurre hacer una balada entonces ¿dónde me van a meter? Creo que en ese sentido los Latin Grammy deberían ampliar sus categorías”, destacó Gigi.

Desde 2012, Domino Sants se ha abierto paso dentro de la escena de pop urbano, con 7 sencillos y el EP titulado Rebeldes (2017). Actualmente preparan su álbum debut, el cual estará compuesto por 12 temas y llevará por nombre Island Kings, del que se desprende el primer sencillo “A la buena”. El disco será lanzado justamente el día del Super Bowl Live.