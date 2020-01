Kidd Keo representa a la calle que nadie quiere mirar

El rapero español Padua Keoma Salas Sánchez, conocido bajo su proyecto de trap como Kidd Keo, lanzó recientemente el sencillo “24H”, perteneciente a su próximo material discográfico titulado Back to Rockport, el cual es producido bajo la tutela de Warner Music Latino: “Me parecía que era una buena forma de comenzar un disco de trap con una canción que hablara de la gente que está disponible las 24 horas”.

“El concepto y la idea del disco, salió a raíz de haber terminado el videoclip de “24 horas”, antes de eso el disco se iba a llamar 2016 porque quería hacer un back up (regreso) al año en el que empecé mi camino al estrellato, por decirlo de alguna forma. Pero entonces incluimos autos en el video y Rockport (Texas, E.U.) es una ciudad donde se realizan muchas carreras de coches y tomé esa ciudad ficticia como un punto de partida”, explicó a Crónica.

El video fue realizado por Rodrigo Films, con quien trabajó por primera vez para el clip de “Serpiente veneno”, el cual acumula más de 35 millones de reproducciones en YouTube desde su publicación el 25 de abril de 2019. Por su parte, el video de “24H”, publicado el pasado 29 de noviembre, cuenta con poco más de 5 millones de vistas.

“Rodrigo entiende a la persona y al artista, nuestra relación a nivel personal se proyecta a nivel artístico. Yo antes de hacer canciones hacía videoclips para otros artistas, luego empecé haciendo mis propios videos involucrándome en cada proceso. Simplemente ahora necesito a gente que sepa proyectar esa película y para eso necesitan conocerme, saber el porqué de cada canción, cosa que Rodrigo se toma su tiempo en hacer”, destacó.

“Quería unir el 2016 con el 2019 y para ello necesitaba encontrar algo que fuese de la calle pero que me representase al día de hoy. Está claro que en 2016 yo estaba en el barrio, vendiendo y buscándome la vida, pero ahora soy un artista que lleva tres años cobrando de esto, así que no esperes que te vaya a hablar de lo mismo que antes”, aseguró.

El originario de Alicante, España no muestra ningún tipo de barrera, librando las que pudiera representarle el idioma, va del español al inglés y expone con naturalidad la cultura en que ha crecido en temas como “Ok”, “Relax”, “Dirty”, “Let M3 Xplain Freestyle #1”, “Trap Life” o “Dracukeo”. Motivo por el que desde 2018 firmó con una de las trasnacionales más importantes dentro de la industria musical.

“He dejado de sacar música para centrarme en hacerla, así que me toma tiempo sin estar mirando en la repercusión que tendrá o no, porque cuando estás sacando temas y ves cómo la gente va reaccionando estás un poco influenciado por eso, pero en este caso lo he hecho de manera aislada. ‘24H’ es el primero de entre 15 y 20 temas que tendrá el disco; es una canción influenciada por la esencia con la que empecé en este género, pero adaptada a la percepción que tengo ahora de la música”, mencionó.

Ha trabajado en el material por aproximadamente más de un año, sin embargo la labor no se ha complicado más de lo usual debido, entre otras cosas, a la presión social que ejerce sobre sus líricas, esas que proyectan hábitos y culturas que tocan fibras sensibles al contexto actual.

“No existen filtros de calidad, todo depende de quién la crea, cuándo, cómo y qué es lo que transmite en una pieza artística. A lo mejor, si la Mona Lisa la hubieras hecho ahora, la gente se hubiese reído de ti, pero en aquella época a quién representaba la Mona Lisa, quién y cómo la hizo, es lo que terminó dándole importancia. Si hay un público que te sigue y eres honesto, entonces considero que eso te hace un artista. En lo único que estoy en contra es de las cosas artificiales, prefabricadas y que no sean reales, estoy en contra de la música que está hecha sólo para vender”, señaló.

“Realmente ninguna de las canciones que hago las dirijo a mi público, hago música para mí, no para ellos. Cada canción va para un género, por eso luego tengo tanta masificación; hoy te hago una canción que habla de drogas y mañana hago otra en la que te digo que estoy enamorado, porque han sido dos realidades en mi vida ¿o es que tú eres blanco o negro? No puedo ser un artista que te haga siempre canciones sobre lo mismo, te estaría mintiendo”, agregó.

Con apenas 24 años de edad, el éxito ha traído consigo la censura a su música, mientras sus videos y canciones acumulan millones de reproducciones, foros y diversos espacios en algunos medios, han permitido que el prejuicio de lo políticamente correcto deseche su propuesta: “Me gusta que la gente me diga mierda, porque sé que son todos unos hipócritas, porque como soy un humano que vive tanto dentro de las cámaras como fuera de ellas, sé cuál es la realidad”.

“Si salen videojuegos de guerra, la culpa es de los videojuegos… Tarantino debería estar en la cárcel, ¿y todas las películas de mafiosos? ¿Y las películas de Terminator? Las industrias y los medios sacan pasta de eso, pero ahora el rapero es el malo porque resulta que todos los problemas que tenemos actualmente son nuevos. ¿Me vas a decir que en México el problema que hay con las drogas y criminalidad es culpa de los cantantes?”, cuestionó.

Para Padua Keoma, Keo representa la calle en que creció, un ambiente de excesos que existe además de él y pese a los prejuicios de la gente, algo que tiene la necesidad de proyectar en su música.

“Los artistas hacemos música y no nos metemos con nadie, vamos a lo nuestro. ¡Por qué tanto ímpetu por señalar a los artistas? Porque no saben resolver el problema real. Padres vienen a mí culpándome porque sus hijos consumen marihuana y yo les pregunto si alguna vez se han acercado a ellos, porque el niño va a salir a la calle igual, se lo prohíbas o no, si no sabes educar a tu hijo ni le enseñas una realidad que existe aunque yo no exista —porque a mí mañana me pegan un tiro y eso sigue ahí—, es estúpido que vengan a decirme que es culpa mía”, enfatizó.

“La gente se asusta y quiere taparse los ojos, hay que ser honestos y lidiar con la realidad, la juventud, la legalidad del alcohol, las fiestas, todo es real”, concluyó.