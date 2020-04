La 4T embiste a la Familia Peluche

El estilo personal de gobernar de López Obrador requiere de una línea infinita de producción de adversarios. El mandatario se presenta ante la ciudadanía como un héroe que todos los días resiste el embate de enemigos poderosos que quieren acabar con su proyecto, y con su ambición personal de entrar a la galería de héroes nacionales, junto a Juárez, Zapata, Hidalgo y otras figuras de mármol del panteón de los hombres ilustres. Desde luego todos los días está en el centro de una conspiración a la que tiene aplacar para poder seguir adelante.

Lo natural, porque para eso están, es que tuviera un pleito sistemático con los partidos de oposición, pero la verdad es que después de la paliza del 2018 pasaron a ser irrelevantes y todavía no encuentran su sitio como opositores al régimen. Ante esto a López Obrador no le ha quedado más que ampliar su visión y darle al concepto de “conservadores” el rol de los villanos de la película. Desde luego tiene un eco juarista como si el país estuviera en guerra civil entre liberales y conservadores.

Lo paradójico del caso es que López Obrador mismo un populista profundamente conservador, con posiciones retardatarias en los temas que conforman la agenda de los partidos progresistas en el mundo como la defensa del medio ambiente, el matrimonio igualitario, el derecho a elegir. Nada de eso le interesa y sin embargo un día sí y otro también le endilga a cualquiera que se atreva a disentir, a tener una opinión distinta, la etiqueta de conservador o de mercenario que está a sueldo de una cofradía conservadora para hacerle la vida imposible.

Es importante hacer una acotación. No hay borracho que coma lumbre y AMLO no elige adversarios a quienes no pueda vencer con un par de morcillas en el vodevil de las mañaneras. O sea, les tunde seguido a ciertos periódicos y periodistas, pero no toca ni con el pétalo de una rosa a Donald Trump. No lo hace porque sabe que Trump puede pisarlo y hacerlo puré, por eso con tipos grandes saca el pañuelo blanco, contra los demás echa mano a sus fierros como queriendo pelear.

Lo malo es que luego no es tan sencillo encontrar rivales que puedan desafiar a un presidente mexicano tan poderoso como es López Obrador, pero como tiene que pelearse, aunque se contra molinos de viento, Andrés Manuel suele bajar la mirada y apuntar hacia los ciudadanos célebres que hicieron alguna crítica. La última generación de adversarios de AMLO, mercenarios pagados por un poder oscuro, conservador, resultaron ser Thalía, Eugenio Derbez y el “Chicharito Hernández””, que conforman la línea delantera de la mafia del poder.

De verdad que de pena ajena. Mencionar al jefe de la Familia Peluche en tiempos digamos normales sería un exceso, pero hacerlo ante la emergencia sanitaria, a las puertas de una de los momentos más difíciles y dolorosos de la historia, pues se juntará una gran mortandad con una depresión económica, es francamente inadmisible.

Algo así, incalificable, puede suceder porque el presidente piensa que él es el centro del universo y que todo lo que pasa ocurre para beneficiar o perjudicar su loca carrera rombo a las estampitas escolares de los héroes de la patria.

