La 4T gobierna sin oposición

Lo más destacado del primero de diciembre, es que la Cuarta Transformación organizó su Cuarta Pachanga en el zócalo, espacio que les fue escriturado gracias a su triunfo apabullante en la elección federal y en los comicios de la CDMX del año pasado. En esa plaza según hemos visto pueden hacer lo que quieran a cada rato. La novedad es que ayer la banda invitada para poner a la gente a bailar fue lo que queda de la Sonora Santanera que toca muy parecido, pero no igual, a la Santanera de hace medio siglo.

La otra nota, reconozco que secundaria, fue la marcha anti-AMLO de Reforma, cuyo número crece, esta ocasión rebasó las 5 mil personas, pero todavía carece de articulación y muestra que la oposición sigue en babia sin saber qué hacer frente al nuevo poder hegemónico de Morena.

López Obrador es ducho para el autoelogio, nadie se aplaude como él mismo. Es su principal promotor y el que mejor justifica, minimizando, sus insuficiencias. Como su gen priista es muy poderoso y no pueden ocultarlo, varios gobernadores morenistas recurrieron al acarreo para ayudar a llenar la plaza. Dicen que el de Veracruz fue el que más se esmeró. Imagino que piensan que quedando bien con el presidente su futuro político es promisorio. El acarreo fue otra de las notas del día. El presidente habló de los compromisos cumplidos lo que está muy bien, pero no puede haber fiesta mientras la economía esté estancada y la violencia no dé tregua.

Ayer mismo, mientras la Sonora Santanera entonaba “Luces de Nueva York” nos enteramos de la más reciente matanza, que no la última, ahora en una localidad de Coahuila, Villa Unión, donde 21 personas perdieron la vida. La barbarie acumula capítulos y no hay certeza de que el gobierno sepa bien a bien qué diablos está pasando. Todo es cálculo político.

Como el martes llega a México el Fiscal General de EU para hablar sobre la posibilidad de que el gobierno gringo clasifique a las bandas mexicanas del crimen organizado como terroristas, pues unas horas antes la autoridad ya atrapó a tres supuestos responsables, que mostrará como trofeos ante el visitante incómodo. Qué tanto se sabe de los detenidos, poco; hay que esperar a que en la mañanera del lunes den algunos detalles; por lo pronto que es no recibirán al fiscal con las manos vacías que es el objetivo político. O sea grilla, que es una actividad que domina, pero seguridad en serio ni siquiera entiende, y de economía hay muy poco qué agregar.

Su insistencia en que los jóvenes inscritos en el programa de las becas cuenten como empleos formales pone al descubierto otra vez que su fuerte es la grillo no la economía. Lo bueno para AMLO y para Morena es que la oposición está peor que ellos. A un año del inicio del gobierno el PRI todavía no arranca en serio su trabajo político. Tal parece que lo único que pretende es que no metan a la cárcel a sus dirigentes. El PAN se mueve más, pero su dirigencia la verdad es que no genera ningún tipo de entusiasmo, van solos. El PRD retrasa su final definitivo pues no logra levantarse de la cuneta, mientras no haya una oposición con un discurso articulado, las insuficiencias y errores de AMLO y de Morena no tendrán mayor repercusión.

La oposición se lleva el premio a lo peor del primer año de gobierno de la Cuarta Transformación.