La alianza de Cortés con Tlaxcaltecas, paso decisivo para llegar a Tenochtitlan

Las tropas del Conquistador enfrentaron al menos tres batallas en Tlaxcala, sufrieron bajas, enfermaron y admitieron que no eran dioses. Cortés confesó que eran “hombres de hueso y carne como ellos, y no teules, sino cristianos, que no tenemos por costumbres de matar a ninguno”, relata Hugh Thomas.