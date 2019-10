La aristocratizada democracia mexicana

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR:

+Evitar el pago de impuestos, el

único esfuerzo que recompensa

John Maynard Keynes

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya el Servicio de Administración Tributaria (llamémosle SAT, con cariño…) nos dio la cifra más real de los mexicanos que nuestra aristocrática democracia reconoce, según sus niveles de riqueza:

Son —debo suponer que usted ya conocía la cifra que en su última edición publicó la revista Proceso—, tres mil 624 individuos más los socios de 18 mil 263 empresas que obtuvieron el privilegio de lograr condonaciones de impuestos por la cifra de ¡188 mil 675 millones de pesos, sólo en el escaso lapso de los años 2007 a 2018!

… O sea, por los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto.

Esto sí que fue presumir con los sombreros ajenos de todo el resto de los causantes que sí seguimos debiendo caernos con los totales de nuestros respectivos recibos hacendarios, Presidente, equivalentes al restante y aproximado 80 por ciento de los no beneficiados con el aristocrático tratamiento que sus dos inmediatos antecesores les otorgaron, poco más de 29 millones de hogares de demócratas-aristócratas, equivalentes al 54 por ciento de toda nuestra población económicamente activa, más todos los que habían recibido ya la bendición fiscal de los sexenios anteriores.

Pero esto se acabó hace apenas 13 días —no considerando aún el actual…— gracias a la iniciativa de reforma constitucional que usted propuso al Poder Legislativo para prohibir la condonación fiscal arriba aludida, por las razones arriba expuestas y de varias más que no podría enumerar en este espacio. La respuesta legislativa de 421 votos de los diputados federales que asistieron a la sesión del 23 de septiembre pasado sólo recibió 25 abstenciones; o sea que ni un solo diputado se manifestó abiertamente en contra de su propuesta.

¿Hubo alguna equivocación por parte del presidente que propuso quién sabe cuántos años atrás y de la legislatura que la aprobó? No creo que así fuera, porque era de justicia apoyar a individuos y a empresas que equilibraran sus ingresos a costa del erario público, por no incurrir en el perjuicio a sus consumidores con precios exagerados de la venta de sus productos, pero las cifras arriba expuestas hacen prueba plena de que al menos un 20 por ciento de esas empresas incurrieron en incrementos de precios que ignoro por qué sinrazones no les valieron acusaciones, eventuales procesos penales y sentencias condenatorias que al no haber ocurrido, propiciaron la pérdida de los ¡188 mil 675 millones de pesos, sólo en el escaso lapso de los años 2007 a 2018!, que el Estado condonó a quién sabe cuántos de los que abusaron de la confianza que la ley mexicana consideró como condición para merecer ese apoyo.

Pero, repito, eso se acabó. En perjuicio de algunos que quizá no incurrieron en el abuso anotado. Ya tendrán la oportunidad de defenderse y espero que quienes lo merezcan, sean así considerados. Por lo pronto, Presidente su iniciativa convertida en reforma constitucional ha frenado la mezquindad arriba convertida a cifras de dinero robado a los mexicanos que pagamos impuestos.

Ya no beneficiaremos a esos ladrones. Ojalá, Presidente, su gobierno les aplique el castigo que se han ganado…

¡Mexicanos de ésos, los demás no los queremos!

Leopoldo Mendívil

