La Banda Bostik lleva su crítica social más allá de los espacios marginados

Una de las bandas más influyentes del rock urbano llegará al Teatro Metropólitan el próximo 8 de marzo para festejar 35 años de trayectoria artística.

La Banda Bositik es una agrupación que habla de las experiencias que ha tenido cada uno de sus integrantes, y que, en 1987 lanzó su primer disco llamado Abran esa puerta, del que se desprenden éxitos como “Viajero” y “Tlatelolco”.

En entrevista para Crónica, David Lerma, mejor conocido como Guadaña, explica que estos 35 años no han sido fáciles “sobre todo durante la represión que hubo para el rock en los 70 y 80, no había lugares dónde tocar o la policía nos clausuraba las tocadas, pero a pesar de eso nuestro primer disco fue un éxito”.

Para Guadaña, la principal razón por la que no se abrían los espacios es por la discriminación y el estigmatismo que hay con los grupos y personas que viven en las periferias de la Ciudad de México.

“Era muy difícil encontrar lugar, si no éramos bandas como los Caifanes no había dónde, y aunque ahora se empiezan a abrir, aún al público y a las autoridades les da miedo ir a estas tocadas, nosotros afortunadamente somos unos hijos de la chingada que nos ha valido madre y seguimos levantando la voz muchas veces, si no es en Tlanepantla, Tlatelolco, Ecatepec o Neza, a la gente aún le da miedo”, explicó.

Luego del gran éxito que tuvo su nuevo tema “Trascendencia”, el grupo continúa con su particular crítica social desde hace más de tres décadas de carrera.

“Le vamos a echar muchas ganas al concierto del Metropólitan, vamos a tocar 3 o 4 rolas de cada disco, además va a estar el vocalista de Interpuesto (Gons Olvera), el Haragán (Luis Álvarez), el Dr. Shenka (Panteón Rococó) y voy a cantar ‘Dolor de Madres’ con Los Dandys”, reveló respecto a su concierto en el Teatro Metropólitan.