La batalla del mercado de Zapotitlán: ¿Quién nos puede defender si las autoridades son quienes nos maltratan?

Entre polvo y vigas a medio caer de lo que solía ser su medio de sustento, un grupo de 15 locatarios permanecen en el Mercado Zapotitlán, atrincherados, defendiendo lo que llaman su segunda casa. La Alcaldía Tláhuac, encabezada por Raymundo Martínez Vite, tomó el lugar con apoyo de la policía para iniciar su demolición.

Elvira, de 60 años, permanece sentada bajo un pequeño techo, con lágrimas en los ojos observa al personal de la Alcaldía que destruye lo que durante 25 años fue el sustento de su familia.

De su puesto, en el que vendía dulces y regalos para toda ocasión, hoy no queda nada. Cuenta a Crónica que desde el martes un grupo de 100 granaderos la sacaron por la fuerza de su lugar de trabajo: "Desde las 10 de la mañana llegaron los uniformados a sacarnos como si fuéramos delincuentes, cuando lo único que hacemos es trabajar todos los días, pagar nuestros impuestos y tratar de sacar adelante a nuestra familia".

"A mi esposo lo encapsularon al interior del mercado desde las 7 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde; casi, casi secuestrado sin poder comer y con amenazas de que si no se salía del mercado lo iban a sacar con balas en el cuerpo. Y no es justo que nos traten así, a nosotros que somos personas de la tercera edad que con una patada nos tiran, ¿quién nos puede defender si las autoridades son quienes nos maltratan?"

Elvira, frágil, permanece inmóvil mientras el personal de la alcaldía continúa desmantelando partes del centro de abastos.

Fuera del mercado, sobre la calle, Nicolás espera bajo una lona azul. Coloca grandes pedazos de hielo cuidadosamente sobre atunes, robalos y huachinangos.

Como desde hace 40 años, Nicolás y su familia venderán pescados para vivir. El hombre, recuerda, de niño jugaba alrededor del puesto mientras su madre vendía estos productos, fue aprendiendo la profesión heredara. Hoy desde la calle, voltea de vez en vez para ver caer las piedras que lo vieron crecer.

"No me opongo a la rehabilitación del mercado, a lo que me opongo es a la forma de hacerlo, a como el alcalde nunca quiso escucharnos o recibirnos, hablar con nosotros y ser claro con el proyecto, porque ahora no vamos a tener mercado, ni un lugar para vender y ¿cómo le voy a hacer para comer, para pagar la colegiatura de mis hijos? Porque de eso nadie se preocupa, porque aquí los únicos que la sufrimos y la pasamos mal somos nosotros. Eso no le importa ni al alcalde, ni a la jefa de gobierno, ni mucho menos a Obrador", dice Nicolás quien es un hombre grande, robusto, pero que no puede con la situación y también rompe a llorar.

No se trata de un mercado opositor. Nicolás lo resume: "Yo quisiera decirle a Obrador que si por alguna razón llega a escuchar, aquí en el mercado confiamos en él, votamos por él y toda la Cuarta Transformación, esperando un verdadero cambio de gobierno, uno mucho más cercano a la gente y donde de verdad de les ayudara a la gente pobre”.

Mientras tanto, el alcalde Martínez Vite es acusado de violar un amparo otorgado por un juez a los locatarios, en el que se les permitía permanecer dentro del centro de abasto durante todo el mes de noviembre.

Los locatarios aseguran que la ansiedad por demoler el mercado que sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017 se debe a que el alcalde morenista estaba obligado a presentar pruebas de que el lugar ya se encontraba demolido para justificar el inicio de obras.

Lo que es un hecho es que Martínez Vite ha dicho una y otra vez que de los 20 millones que le dieron para reconstruir el mercado, ya sólo le quedaban 6 antes de mover un tabique. Ya comenzó la demolición, sólo el tiempo dirá si podrá levantar con rapidez el nuevo inmueble comercial.

